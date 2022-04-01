В этом году месяц Рамазан начнётся 2 апреля. Во время поста здоровые мусульмане воздерживаются от приёма пищи в течение светового дня. Во время ифтара — приёма пищи после захода солнца — важно не переедать, как и во время сухура — лёгкого завтрака до восхода. В Рамазан время поступления в организм питательных веществ, необходимых для здоровья, ограничено. Поэтому очень важно, чтобы диета была здоровой, а подход к еде был аккуратным.

Всемирная организация здравоохранения разработала рекомендации по здоровому питанию во время поста. Эти советы помогут укрепить здоровье пищеварительной системы, снизить артериальное давление, скорректировать уровень жиров и сахара в организме. Этим советам также можно следовать после окончания Рамазана.

Потреблять много жидкости и избегать перегрева

В этом году верующие будут воздерживаться от питья и приёма пищи в течение 14−16 часов в день. Между ифтаром и сухуром ВОЗ рекомендует пить как можно больше воды (минимум 10 стаканов), особенно при жаркой погоде, когда организм теряет жидкость через пот. Это позволит восполнить потерянные запасы жидкости.

Днём советуется укрываться в прохладной тени, чтобы избежать перегрева и обезвоживания. Также не рекомендуется прибегать к чрезмерным физическим нагрузкам в течение дня.

Рекомендуется также есть ягоды и фрукты, содержащие большое количество жидкости. Их можно употреблять вместо привычных сладостей с большим количеством сахарного сиропа. То же касается и овощей. Национальный узбекский салат «ачик-чучук» состоит из помидоров и огурцов, богатых водой. ВОЗ также рекомендует отдать предпочтение супам, а не вторым блюдам.

Количество кофеина советуется сократить: мочегонные свойства чая, кофе или энергетиков могут привести к обезвоживанию. От сладкой газировки тоже стоит отказаться — она слишком калорийная.

Рекомендации по сухуру

Очень важно поесть перед началом поста. Во время сухура рекомендуется питаться лёгкой пищей. Это особенно важно для старшего поколения, подростков, беременных женщин, кормящих матерей, а также детей.

В сухур полезно включить овощи и цельнозерновые продукты. Например, зерновой хлеб, коричневый рис, хлопья, овёс. Среди прочего советуется богатая белком молочная продукция: творог, несолёный сыр, йогурт, молоко.

Чтобы оставаться здоровым, организм должен получать достаточное количество белков и жиров, поэтому орехи и яйца станут хорошим выбором. К гарниру можно добавить авокадо или тахини (кунжутная паста).

Ешьте медленно и не переедайте. Помните: организму требуется около 20 минут, чтобы ощутить насыщение.

Пример сухура от ВОЗ

Два кусочка хлеба

Овощной омлет или яйца вкрутую

Нарезка из свежих овощей

Творог или сыр с добавлением масла и специй

Травяной чай

Вода в значительном количестве

Рекомендации по ифтару

Ифтар рекомендуется начинать с фиников. Хадис №1238 «Садов праведных» гласит: «Когда кто-нибудь из вас будет разговляться, пусть разговляется финиками, а если не найдёт фиников, пусть разговляется водой, ибо, поистине, она очищает».

Вода до приёма пищи, по мнению специалистов из Корнеллского университета США, — лучший способ насытить организм жидкостью. Воду тоже стоит пить аккуратно и медленно. Если выпить много жидкости залпом, организм может получить интоксикацию водой. Это опасно для здоровья.

Финики богаты клетчаткой, которая необходима для здорового пищеварения и поддержания организма в тонусе. Клетчатка также содержится в цельнозерновых продуктах.

Мясо стоит готовить на гриле или запекать. Желательно избегать употребления жирных сортов мяса. Предпочтение стоит отдать курице без кожи и рыбе. Жареное, жирное и сладкое рекомендуется исключить. Не стоит забывать и про овощи.

После ифтара хорошим решением будет прогулка — по вечерам рекомендуется быть как можно активнее. Большие нагрузки днём могут привести к обезвоживанию.

Пример ифтара от ВОЗ

Домашний овощной суп

Овощной салат

Фаршированные овощи (кабачки/баклажаны/виноградные листья)

Запечённая куриная грудка

Большое количество воды; лимонные дольки или мята для вкуса

Советы по приготовлению здоровой пищи

Выпечку из слоённого теста, а также изделия с добавлением масла или маргарина лучше исключить. Вместо жарки рекомендуется готовить на пару, в соусе, духовке либо жарить в небольшом количестве масла.

От блюд с большим количеством соли также лучше отказаться. Сюда можно отнести такие продукты, как сосиски, различные рыбные и мясные изделия, оливки, маринованные огурцы, соусы (кетчуп, горчица и майонез), крекеры. Вместо соли можно сделать выбор в пользу трав.

Кому нужно быть особенно внимательными

Беременным женщинам, кормящим матерям, а также людям со вторым типом диабета и гипертонией перед постом рекомендуется обратиться к врачу за консультацией. Людям с первым типом сахарного диабета отказываться от еды не советуется вовсе — могут возникнуть проблемы с контролем своего состояния.

При регулярном приёме медикаментов обязательно стоит посоветоваться с доктором о возможном изменении схемы лечения или отказе от лекарств.

Пожилым людям, детям, подросткам, беременным и кормящим женщинам советуется внимательно подходить к сухуру и не пропускать его.