Победа в турнире Prague Chess Festival позволила узбекистанскому шахматисту Нодирбеку Абдусатторову подняться на четвёртое место в live-рейтинге. Тренер по шахматам Георгий Шванов рассказывает об этом успехе и возможностях, которые он открывает.

За проходившим с 27 февраля по 7 марта супертурниром в Праге следили даже далёкие от шахмат люди. Гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов, одерживая победу за победой, вошёл сначала в топ-10, а потом и в топ-5 сильнейших шахматистов мира.





Перед началом соревнования он не выглядел безусловным фаворитом — организаторы собрали практически всю «золотую молодёжь» нынешних шахмат — помимо Нодирбека (рейтинг на начало турнира — 2744), пригласили индийцев Праггнананду (2747) и Гукеша (2743), а также немца Винсента Каймера (2738). Немногим старше румынский шахматист Рихард Раппорт (2717), иранец Пархам Магсудлу (2715) и индиец Видит Сантош Гуджрати (2747), также входящие в элиту.

Хозяева поля Давид Навара (2667) и Тай Дай Ван Нгуен (2630), а также поляк Матеуш Бартель (2660) уступали в рейтинге, но вполне могли преподнести сюрприз, победив кого-то из фаворитов. Тем более что Давид Навара когда-то сам обладал рейтингом 2750. Таким образом, казалось, что борьба будет интересной, но плотной.

Абдусатторов опроверг эти ожидания. Сначала в первых пяти турах он победил аутсайдеров турнира. Его умение играть против уступающих в классе шахматистов мы отмечали в обзоре на турнир Tata Steel Chess.

В шестом туре, играя белыми с Праггнанандой, он пошёл на риск, серьёзно ослабив защиту короля, но не смог получить преимущества. Испытывая нехватку времени, он поставил сопернику ловушку, но не рассчитал вариант до конца — и, воспользовавшись слабостью защиты соперника, Праггнананда получил решающий перевес. Тем не менее, это поражение не выбило Нодирбека из колеи, и уже в следующей партии он одноворотно победил Винсента Каймера.

Нодирбек Абдусатторов и Пархам Магсудлу. Фото Петра Врабеца / Prague International Chess Festival.



До завершения турнира оставалось две партии, и, сделав в них две ничьи, Абдусатторов, вполне вероятно, стал бы победителем турнира. Но игру лидера шахмат Узбекистана отличает постоянное стремление к победе. Партия против Магсудлу стала настоящим триллером: преимущество переходило то к одной, то к другой стороне. В какой-то момент иранец мог добиться успеха, но выбрал неправильный план, и Нодирбек переиграл его в окончании с крайне редким соотношением фигур. Абдусатторов получил специальный приз имени чешского гроссмейстера Любомира Кавалека (1943−2021) за лучшую партию турнира.

Набрав шесть очков из восьми, Нодирбек Абдусатторов за тур до завершения турнира на 1,5 очка оторвался от ближайших преследователей. Таким образом, даже в случае поражения в последней партии он оставался недосягаем и занимал первое место. Его соперник, румынский гроссмейстер Рихард Раппорт, хоть и получил преимущество в начале игры, проводил не самый лучший турнир и пошёл на упрощение позиции со спокойной ничьей.





Узбекистанских болельщиков интересовали не только перипетии турнирной борьбы, но и продвижение Нодирбека в рейтинге лучших шахматистов мира. После победы в первом туре СМИ писали о том, что он впервые в жизни вошёл в топ-10. После пятого тура поднялся до 5-го места, а по завершении турнира узбекский шахматист и вовсе оказался на 4-м месте, опережая даже действующего чемпиона мира Дин Лиженя.

Однако, посмотрев на официальный февральский и мартовский рейтинги на сайте Международной шахматной федерации, можно обнаружить, что Нодирбек до сих пор находится за пределами первой десятки.





Дело в том, что официальный рейтинг-лист в шахматах обновляется раз в месяц. Во время соревнования рейтинг шахматиста неизбежно меняется от партии к партии, как и его положение в топе сильнейших. Поэтому для окончательного подведения итогов рейтинговые результаты турнира учитываются после его завершения.

Поскольку на первое марта Prague Chess Festival ещё не был закончен, его результаты отобразятся лишь в апрельском рейтинг-листе FIDE. На продвижение Нодирбека с февральского по мартовский лист повлияли не первые туры Праги, а три партии, сыгранные в шахматной Бундеслиге.

Однако для интереса болельщиков сайт 2700chess.com ведёт скрупулёзный подсчёт рейтинга после всех партий, сыгранных сильнейшими шахматистами мира. Благодаря этому мы и могли наблюдать за продвижением Нодирбека Абдусатторова в топ-10.

Тем не менее, значимость такого рейтинга ниже, чем официального. Довольно редко, но 2700chess всё же допускают ошибки в подсчёте. Также, если шахматист по какой-то причине снимается с турнира, не отыграв половины партий, его рейтинг остаётся неизменным. И, наконец, изменение рейтинга по результату конкретной партии между двумя шахматистами зависит от их рейтинга FIDE, а не live. К примеру, в последнем туре против Раппорта Нодирбек играл с рейтингом по состоянию на первое марта, а не актуальным на тот момент.





Что дальше?

Как бы то ни было, апрель Нодирбек встретит в пятёрке сильнейших. Какие перспективы открывает столь высокая позиция для шахматиста? Прежде всего, организаторы многих элитных турнирах стремятся собрать как можно более сильный состав и приглашают игроков с наивысшим рейтингом. Впрочем, Абдусатторов как экс-чемпион мира по быстрым шахматам и победитель шахматной олимпиады и сильнейший игрок Узбекистана и так не был обделён приглашениями.

Главная цель в карьере шахматиста — сыграть в матче на первенство мира, для чего необходимо отобраться в турнир претендентов. Попасть в турнир 2024 года Нодирбек, к сожалению, не смог — его окончательный состав определялся в декабре. По собственному признанию, он не сожалеет об этом, поскольку пока не чувствует себя готовым.

«Я чувствую, что этот цикл — не мой цикл. Я не жалею, что не играю в турнире претендентов в этом году. Я чувствую, что ещё не дорос до этого. До следующего цикла у меня будет больше времени, и я получу больше опыта. Надеюсь, к следующему турниру я буду готов», — сказал он.





В следующий турнир претендентов, который пройдёт в 2026 году, пройдут трое победителей Кубка мира 2025 года, (о планах проведения его в Узбекистане «Газета.uz» узнала от генерального директора FIDE), двое победителей «Большой Швейцарки», победители турнирного зачёта FIDE Circuit 2024 и 2025 года и один обладатель наивысшего рейтинга по состоянию на январь 2026 года среди тех, кто не отобрался по другим критериям.





Таким образом, положение в апрельском рейтинг-листе не поможет Абдусатторову отобраться в турнир претендентов. Но победа в Праге открывает другую возможность — отобраться через зачёт FIDE Circuit. В этом зачёте учитываются результаты сильных турниров, сыгранных как в классику, так и в рапид и блиц. Удельный «вес» каждого результата подсчитывается с помощью особой системы коэффициентов. На момент написания текста Нодирбек находится на первом месте с 39,22 очками, полученными за турнир Tata Steel Chess и турнир в Праге.

Остаётся надеяться, что узбекистанский шахматист не сбавит набранный темп и примет участие в борьбе за титул чемпиона мира.