Хоким Ферганской области Хайрулла Бозоров 7 марта отменил своё решение от 29 января о выделении участка «Молодёжного озера» на площади 2 гектара компании Unays building с правом постоянного пользования.

Напомним, компания была зарегистрирована за 24 дня до принятия решения о передаче участка. Земля под видом «зданий и сооружений» выделялась компании для строительства многоэтажного дома, гостиницы, ресторана и торгового комплекса. При этом хоким неверно ссылался на постановление президента.

Местные жители выступили за сохранение и восстановление озера, поскольку для молодёжи не остаётся мест для отдыха и занятия водными видами спорта.

Агентство по управлению госактивами предписало хокимияту Ферганской области вернуть «Молодёжное озеро» на баланс спортивной школы из-за нарушения требований по передаче гособъектов от одной организации к другой. Партия «Миллий тикланиш» попросила Генпрокуратуру дать правовую оценку ситуации.

В новом решении хокима отмечается, что Unays building обратился в хокимият 4 марта и сообщил о задержках финансирования со стороны иностранных инвесторов.