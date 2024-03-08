«Правда Востока» переполнена стереотипными образами женщин. Причина не столько в парандже, сколько в идеологической борьбе. Паранджа стала лишь символом раскрепощения. Один из первых исследователей феномена пропаганды Гарольд Лассуэлл
объяснял, что для эффективной пропаганды необходимы символы, поскольку они вызывают те или иные эмоции
.
«Основной удар центр нашей агитации надо направить на паранджу. Это, понятно, не значит, что всё дело в парандже. Паранджа — только начало большой, длительной упорной работы», — писал Акмаль Икрамов в своём обращении.
Правда, создание стереотипных образов было не единственным методом пропаганды отказа от паранджи. К примеру, в статье о совещании врачей говорится о вреде этой одежды для здоровье женщин и детей. Некий профессор Осиновский отметил, что паранджа способна передать ребенку инфекции.
«Затем ребенок, находящийся под паранджой, получает недостаточное количество свежего воздуха, и, кроме того, паранджа изолирует ребенка от внешнего мира, в результате чего он получает мало впечатлений и раздражений, что задерживает развитие его психики», — сказал он.
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