Худжум не спадал несмотря на то, что погибло свыше двух тысяч женщин, отмечает историк. «Большинство женщин стали подавать заявление о разводе. Это говорило о том, что женщины сами хотели выйти на свободу».



Дилором Алимова не оправдывает пороки советской власти. Она считает, что Худжум нужно исследовать с разных углов. Историк пытается раскрыть своё мнение, ссылаясь на мнение востоковеда Иванова, который написал труд «Узбечка». «Вот этот человек изучил положение женщин в 1920-х. Он пришел к мнению, что жизнь в „четырех стенах", как бы это парадоксально ни звучало, всегда побуждала женщин выйти за границы этих стен», — говорит учёный.



«Дело даже не в одежде, — подчеркивает Дилором Алимова. — Одежда — это форма. Главное — что внутри человека. В наши дни нужно помнить, что женщина должна обогащать свой внутренний мир, работать над собой. Об этом в своё время говорил джадид Абдурауф Фитрат в своём труде «Семья». Он писал, что больше всего образование и развитие нужно женщине, потому что она — воспитатель нации».

