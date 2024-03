8 марта 1927 года — это точка отсчета кампании Худжум, но однозначно не начало движения за раскрепощения женщин в Узбекистане. Об этом очень много написали узбекский историк Дилором Алимова и её ученица из США, автор книги The New Woman in Uzbekistan: Islam, Modernity, and Unveiling Under Communism Марианна Камп . Учёные отмечали, что началу кампании предшествовала продолжительная борьба за равноправие женщин и мужчин. На передовой стояло прогрессивное местное население.«Партия не закладывала фундамент для подготовки женщин к снятию паранджи. На протяжении примерно 10 лет часть прогрессистов, как женщин, так и мужчин, пыталась сделать снятие паранджи возможным и популяризировать эту практику. Однако они столкнулись с обществом, в котором религиозные лидеры проповедовали, что женщине грешно показывать своё лицо», — пишет Камп в своей книге.