С 1 апреля 2024 года в Узбекистане единовременное пособие (суюнчи пули) будет выдаваться всем женщинам только при рождении первого ребёнка. Это следует из постановления правительства от 4 марта, которое вносит поправки

При рождении второго ребёнка пособие будет выдаваться только тем, кто включён в Единый реестр социальной защиты. За третьего и других детей пособия теперь не предусмотрены.

Согласно действующему порядку, государство выделяет пособия за рождение каждого ребёнка в размере 70,3% от минимального размера оплаты труда, или 738,15 тысячи сумов.

Срок обращения за пособием тоже сократился. Теперь один из родителей должен обратиться в филиал Народного банка в течение месяца (до этого — в течение шести месяцев).

В бюджете Национального агентства соцзащиты при президенте запланированы расходы на 382,4 млрд сумов на выплату «суюнчи пули». Данных о расходах за прошлые годы в сети не приводятся.

Отметим, что дефицит госбюджета за первые два месяца этого года достиг 13 трлн сумов (в феврале -7,2 трлн сумов). При этом госбюджет на 2024 год утверждён с дефицитом в 10,3 трлн сумов. Дефицит консолидированного бюджета ограничен на уровне 52,6 трлн сумов или 4% ВВП, однако в последние несколько лет правительство ни разу не уложилось в утверждённые рамки.

В 2023 году в Узбекистане задержали на шесть месяцев обновление размера минимальных потребительских расходов (черты бедности), которые используются для определения пособий, из-за чего сотни тысяч нуждающихся в социальной помощи не получили по 420 тысяч.