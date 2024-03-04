Посольство США в Ташкенте выступило с заявлением по поводу очередного репатриационного рейса с нелегальными мигрантами из Узбекистана, который был произведён 3 марта.

Напомним, в минувшее воскресенье в Ташкент из Далласа были доставлены 74 гражданина Узбекистана, депортированные США. Рейс совершила чартерная авиакомпания США Omni Air International. Ранее, в декабре было депортировано 119 узбекистанцев.

Этот рейс является очередным действием, предпринятым правительством США в ответ на нелегальное пересечение гражданами Узбекистана границы между США и Мексикой, говорится в заявлении.

«Нелегальная миграция в Соединённые Штаты опасна и дорогостояща. Мы настоятельно рекомендуем гражданам Узбекистана не поддаваться на обман преступных контрабандистов, которые рассматривают людей как товар. Мы настоятельно призываем тех, кто желает отправиться в Соединённые Штаты, использовать безопасные и проверенные пути для поездок и работы», — заявили в дипломатической миссии.

В посольстве отметили, что США продолжают тесно сотрудничать с правительством Узбекистана в целях высылки граждан Узбекистана, у которых нет законных оснований оставаться в Соединённых Штатах.

Телеканал Fox News со ссылкой на внутренние данные Службы таможенного и пограничного контроля США ранее сообщал, что с октября 2021 года по октябрь 2023 года более 13 тысяч граждан Узбекистана были задержаны в США при попытке незаконно пересечь границу.

В ноябре 2023 года США заявили, что перестанут впускать в страну граждан Узбекистана, пытающихся въехать через Мексику.