Жители столичной махалли «Юнус Раджаби» полтора года борются с планируемым строительством пятиэтажного офисного здания на месте футбольного поля и зелёной зоны. За сохранение площадки, где тренируются дети, выступала Ассоциация футбола Ташкента. Как развивается история — в материале «Газеты.uz».

Ради строительства туристического центра в Бухаре начали сносить здания городского хокимията и школы искусств. Учеников школы-интерната временно переселили в общежитие бывшего хлопчатобумажного комбината, где нет условий. Памятник Скорбящей матери решили перенести в Каган.

На газовой заправке в Юкоричирчикском районе Ташкентской области произошла драка. На видео видно, как троих парней, которые упали на землю, толпа бьёт и пинает. Возбуждено уголовное дело. На газовых заправках по-прежнему наблюдаются длинные очереди.

Министерство иностранных дел напомнило, какие страны граждане Узбекистана могут посетить без визы — всего их 31. Кроме того, есть ещё 28 стран, для посещения которых можно получить визу по прибытии, и 15 государств, выдающих электронные визы.

Две женщины в Ташкенте, желающие водить автобусы, приступили к практическим занятиям вскоре после того, как в Узбекистане снял ограничения на это. «Тошшахартрансхизмат» показал видео, как проходит процесс обучения.

15-летний юноша в Бухарской области обратился к детскому омбудсману с просьбой передать опеку над ним и сестрой отцу, так как мать их притесняет. Отец детей находится в заключении из-за невыплаты алиментов. Пока опекуном детей назначена бабушка.

Генассамблея ООН единогласно одобрила инициированную Узбекистаном резолюцию о провозглашении 2027 года Международным годом устойчивого и жизнестойкого туризма.

Президент Узбекистана назначил Тимура Бутунбоева первым заместителем министра водного хозяйства, а Хабибуллу Кувондикова — заместителем министра.

Реновацию жилья в Узбекистане необходимо проводить только после создания правовой базы. Иначе «есть вероятность, что начнутся процессы, подобные ситуации со сносами несколько лет назад», заявили в партии «Миллий тикланиш». Ранее против реновации без принятия закона выступала партия «Адолат».

Правительство Узбекистана утвердило положение об общественном экологическом инспекторе, которое определяет их статус, права и обязанности. Экоинспекторы будут поощряться денежным вознаграждением за выявленные нарушения, связанные с вырубкой деревьев, незаконной добычей гравия в реках и другое.

В мире

В 2023 году уровень рождаемости в Южной Корее, и без того самый низкий в мире, продолжил снижаться. Власти страны потратили уже около 270 млрд долларов на решение проблемы, но это не принесло результатов.

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила использование спутникового интернета Starlink в стране. Власти уже получили первую партию комплектов Starlink, их планируется установить в сельских школах.

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