Уровень рождаемости в Южной Корее, и без того самый низкий в мире, упал до нового рекордно низкого уровня в 2023 году, пишет The Guardian. Население страны сокращается четвёртый год подряд.

По предварительным данным Статистического управления Кореи, суммарный коэффициент рождаемости — среднее число детей, которых родила бы женщина на протяжении жизни — составил 0,72 в 2023 году. Для сравнения, в 2022 году этот коэффициент составлял 0,78, в 2021-м — 0,81, в 2020-м — 0,84. Это намного ниже среднего показателя в 2,1 ребёнка, который необходим стране для поддержания нынешней численности населения в 51 миллион человек.

С 2018 года Южная Корея является единственным членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), у которого коэффициент рождаемости ниже 1. Кроме того, средний возраст южнокорейской женщины при рождении первого ребёнка составляет 33,6 лет — самый высокий среди членов ОЭСР.

По оценке экспертов, если низкий уровень рождаемости сохранится, население Южной Кореи, которая считается пятой по величине экономики Азии, сократится почти вдвое — до 26,8 миллиона человек к 2100 году.

С 2006 года правительство страны выделило около 270 млрд долларов для решения проблемы низкой рождаемости, однако это не принесло результатов. Стимулы включали выделение парам денежных субсидий, оказание услуг по присмотру за детьми и поддержку лечения бесплодия.

Пары называют рост расходов на воспитание детей и цен на недвижимость, отсутствие хорошо оплачиваемых рабочих мест и жёсткую конкуренцию в системе образования препятствиями для создания больших семей, пишет The Guardian.

Эксперты также подчёркивают роль культурных факторов, включая трудности, с которыми сталкиваются женщины при совмещении работы и материнства, а также ожиданий, что они в основном несут ответственность за домашние дела и уход за детьми.