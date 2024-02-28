26 февраля на газовой заправке в Юкоричирчикском районе Ташкентской области группа мужчин устроила драку. В ГУВД области заявили, что изучают ситуацию.

На видео, которые распространились в соцсетях, видно, как семь-восемь человек бегут за другими. Упавших бьют и пинают. От таких действий пострадали минимум три человека. Один из них после пинков по голове предположительно бьётся в конвульсиях.

Возбуждено уголовное дело по статье 277 (хулиганство) Уголовного кодекса Узбекистана. Ведётся следствие.

В ГУВД также опровергли распространившуюся информацию о смерти одного из участников происшествия.

На газовых заправках по всему Узбекистану, включая Ташкент, по-прежнему наблюдаются длинные очереди.

«Газета.uz» попросила Минэнерго поделиться информацией о газовых заправках, возобновивших работу, в разрезе районов и областей, а также графике их работы (ранее говорилось о времени работы с 8:00 до 15:00), но пока не получила информацию.

В начале февраля на газовой заправке в Дангаринском районе Ферганской области поссорились трое мужчин. Их пытался разнять молодой человек, которому они оказали активное сопротивление. Он скончался по пути в больницу.