Генеральная ассамблея ООН 26 февраля единогласно одобрила резолюцию «2027 год — Международный год устойчивого и жизнестойкого туризма». Документ был инициирован Узбекистаном, его соавторами выступили более 80 стран, сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

На сайте ООН сообщается, что инициатором также являются Мальдивы.

Главная цель документа основывается на выдвинутом президентом Шавкатом Мирзиёевым на Самаркандской сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) в октябре 2023 года тезисе об устойчивости и гибкости сферы туризма к новым проблемам и вызовам современности, говорится в сообщении.

В резолюции закреплены принципы о важной роли туризма в сохранении богатого культурного наследия различных цивилизаций, укреплении мира и толерантности, уважении ценностей народов.

Особое внимание уделено развитию «зелёного» туризма для сохранения экологии, биоразнообразия и сокращения загрязнения атмосферы.

Документ постановляет объявить 2027 год Международным годом устойчивого и жизнестойкого туризма и призывает ЮНВТО совместно с правительствами, структурами системы ООН и региональными организациями принять комплексные меры по его успешному проведению.

В резолюции подчёркивается важность развития устойчивого туризма, включая экотуризм, который может способствовать достижению Целей устойчивого развития, экономическому росту, обеспечению полной занятости, а также развитию сельских районов и улучшению условий жизни сельского населения.

Резолюция рекомендует всем заинтересованным сторонам активно продвигать устойчивый и жизнестойкий туризм в качестве важного инструмента искоренения бедности, поощрения участия женщин, молодёжи, пожилых людей и людей с инвалидностью, расширения экономических возможностей и создания достойных рабочих мест и источников дохода.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш заявил, что туризм как один из крупнейших секторов глобальной экономики обладает огромным потенциалом для сближения культур, создания новых возможностей и содействия устойчивому развитию.

Несмотря на то, что индустрия туризма более всего пострадала от пандемии коронавируса, этот сектор восстанавливается очень быстро. По данным ЮНВТО, оборот индустрии международного туризма к концу 2023 года достиг 88% от допандемийного уровня.

Сообщается, что в консультациях по согласованию текста документа участвовали эксперты России, КНР, США, Турции, Германии, Великобритании, делегации ЕС, Японии, Республики Корея, Египта, Бразилии и Аргентины.