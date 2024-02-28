15-летний подросток в Бухарской области обратился к детскому омбудсману Узбекистана Сурайё Рахмоновой с просьбой забрать право опеки над ним и его сестрой у матери, сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка.

Юноша рассказал, что с 2023 года живёт с бабушкой, отдельно от матери, потому что та долгое время его притесняла. Отец находится в местах лишения свободы из-за невыплаты алиментов.

Сурайё Рахмонова уточнила «Газете.uz», что ребёнок в заявлении попросил помочь освободить отца, чтобы жить с ним. Однако такое решение может принять только суд.

По запросу детского омбудсмана социальное положение семьи изучило Национальное агентство социальной защиты при президенте.

Сотрудники центра социальных услуг «Инсон» Жондорского района выявили, что мать действительно не заботится об интересах ребёнка. Официальным опекуном мальчика и его сестры назначили бабушку.

«Социальные вопросы этой семьи будут в дальнейшем находиться под контролем детского омбудсмана и должностных лиц, в необходимых случаях будет оказываться помощь», — отметили в офисе детского омбудсмана.