Президент Узбекистана назначил новых заместителей министра водного хозяйства Шавката Хамроева, следует из информации на сайте Минводхоза, обратила внимание «Газета.uz».

Тимур Нурйигитович Бутунбаев назначен первым заместителем министра. Он родился 6 ноября 1986 года в Гулистане Сырдарьинской области. В 2009 году окончил Академию МВД. По образованию юрист.

Трудовую деятельность начал в 2009 году следователем ОВД Яшнабадского района Ташкента. В 2010—2017 годах занимал разные должности в системе МВД. В 2018—2024 годах работал на ответственных должностях в Администрации президента.

Хабибулла Отакулович Кувондиков назначен заместителем министра водного хозяйства. Он родился 13 июля 1978 года в Карши. В 1999 году окончил Ташкентский финансовый институт, в 2006 году — Высшую школу бизнеса Академии государственного и общественного строительства при президенте. Направления — финансы и кредит, финансовый анализ, страхование, общий менеджмент, MBA Business Management.

Трудовую деятельность начал в 1999 году инженером отдела экономики и геологоразведки треста «Сувокова» Ташкентской области. Позже работал начальником отдела, заместителем председателя правления треста. В 2003—2007 годах был ответственным сотрудником агентства «Узкоммунхизмат».

В 2007—2010 годах — ведущий специалист Информационно-аналитического департамента Кабинета министров по вопросам коммунальной сферы, транспорта, капитального строительства и стройиндустрии, в 2011—2012 годах — заместитель начальника управления и начальник управления «Узкоммунхизмат».

В 2012—2018 годах работал ведущим специалистом в том же департаменте Кабинета министров, в 2018—2020 годах — руководитель управления Государственного комитета ветеринарии, в 2018—2020 годах — начальник отдела международных связей и протокола предприятия «Узсувтаминот», в 2020—2021 годах — начальник сводного информационно-аналитического управления Министерства строительства.

В 2022 году занимал должность консультанта по финансовым вопросам в компании Wall Street Consult, в 2023—2024 годах — директора UET Construction, которая занимается строительством инженерных сооружений.

Минводхоз не публиковал новость о назначении новых заместителей министра. В пресс-службе министерства сообщили «Газете.uz», что они работают уже около недели. При этом в биографиях на сайте министерства датой назначения указано 27 февраля.

Предыдущий первый заместитель министра водного хозяйства Акмаль Назаров в октябре 2023 года стал первым заместителем министра сельского хозяйства. Хабибулла Кувондиков пришёл на вакантное место, которое пустовало после увольнения Бахтиёра Камалова в июле прошлого года.