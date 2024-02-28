Мажилис (нижняя палата) парламента Казахстана 28 февраля в двух чтениях принял поправки в законодательство, одобряющие использование спутникового интернета Starlink от компании Илона Маска SpaceX. Теперь закон должен одобрить Сенат, сообщает informburo.kz.

Документ разработали для «развития рынка связи, цифровизации и создания благоприятного инвестиционного климата страны», отмечает издание.

Закон предполагает введение особого регулирования до 2026 года для внедрения технологий связи с использованием негеостационарных спутников (Starlink, OneWeb). Это позволит обеспечить интернетом социальные объекты в отдалённых сёлах, уточняет informburo.kz.

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева отметила, что одна из задач закона — правовая модель использования подобных услуг, так как помимо SpaceX есть и другие зарубежные компании, которые предлагают аналогичные услуги со своими спутниками.

За несколько дней до принятия поправок Forbes Казахстан писал, что в страну привезли первую партию оборудования Starlink из 500 комплектов. Их планируется установить в сельских школах.