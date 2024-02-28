Две женщины, желающие водить автобусы, приступили практическим занятиям в Ташкенте, сообщила пресс-служба компании «Тошшахартрансхизмат».

Напомним, недавно из постановления правительства Узбекистана о подготовке водителей общественного транспорта исключили норму, которая не позволяла женщинам управлять пассажирскими автобусами и тяжёлым транспортом.

В компании отметили, что занятия для женщин проводит опытный водитель. Он подробно обучает, как водить автобус и двигаться по маршруту.

Саодат Шерматова

Одной из этих женщин является Саодат Шерматова. Она получила водительские права категории D, позволяющей водить автобусы, в 2005 году.

«Я люблю водить автобус, мне даже это снится. Я училась этому и в 2019 году. Но тогда нам не разрешали [водить] большие машины… Опыта у меня тоже достаточно: в технической сфере работаю с 2005 года. Мы потихоньку проходим стажировку, нужно только желание и интерес. Самое главное, мне это нравится», — рассказывает Саодат Шерматова.

Наргиз Гадаева

Водительница Наргиз Гадаева уже приступила к управлению автобусом и электробусом непосредственно в городе. Она практикуется на разных маршрутах, пока в сопровождении наставника.

Сотрудники компании «Тошшахартрансхизмат» поинтересовались у пассажиров автобусов, как они относятся к тому, что в общественном транспорте может работать женщина-водитель.

Один из них сказал: «Женщина может работать на любой работе, и шофёром тоже может быть. Это нормально».

«Мне нравится, женщины могут делать любую работу», — заметила другая пассажирка.