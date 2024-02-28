Правительство Узбекистана постановлением от 24 февраля утвердило положение об общественном экологическом инспекторе. Документом определяется статус, права и обязанности представителей общественного экологического надзора, основные направления их работы и порядок обучения.

Согласно положению, экоинспекторами смогут стать граждане Узбекистана, достигшие 18-летнего возраста.

Экологический инспектор выполняет следующие задачи совместно с уполномоченными органами, махаллинскими комитетами и негосударственными некоммерческими организациями (ННО):

участие в предупреждении, выявлении и пресечении нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

мониторинг и помощь уполномоченным органами, в том числе правоохранительным, в обнаружении случаев, которые создают угрозу жизни, здоровью и имуществу населения, а также загрязнения природы и нерационального использования природных ресурсов;

предупреждение экологических нарушений, борьба с браконьерством;

повышение эффективности природоохранной деятельности и помощь в обеспечении участия органов самоуправления граждан, ННО и граждан в реализации государственных экологических программ и иных проектов.

Экологический инспектор составляет акт и вносит данные в систему «Эконадзор» при обнаружении следующих нарушений:

выбрасывание или сжигание отходов в неположенном месте;

мойка автотранспортных средств вблизи открытых водоёмов и слив в них сточных вод;

незаконная добыча песчано-гравийных материалов;

сброс сточных вод от деятельности физических и юридических лиц в неположенных местах;

незаконная охота;

незаконная вырубка деревьев и другие действия, приводящие к уничтожению растений.

Кандидаты должны будут обратиться с письменным заявлением в региональные управления Минэкологии или через сайт министерства. Их будет отбирать специальная комиссия, в состав которой войдут представители Экологической партии, Минэкологии и учёные-экологи.

Специальная бесплатная подготовка займёт 72 часа, она может проводиться в дистанционной форме. Её будут проводить тренеры и преподаватели центра при Центральноазиатском университете по изучению окружающей среды и изменению климата.

После подготовки кандидаты должны сдать экзамен в виде индивидуальной беседы, в ходе которой необходимо устно ответить на вопросы комиссии. После этого выдаётся сертификат, который предоставляет статус общественного экоинспектора.

До 1 июня Министерство экологии должно подготовить программу в виде самостоятельного обучения для кандидатов на участие в общественном экологическом надзоре.

Экоинспектор при выявлении нарушений и принятии необходимых мер будет поощряться денежным вознаграждением из средств Фонда экологии:

за выявлении нарушений, связанных с незаконной вырубкой, сжиганием, повреждением, уничтожением или пересадкой деревьев, кустарников, других растений и саженцев — в размере 1 БРВ (340 тысяч сумов) за счёт средств, взысканных с правонарушителя;

за другие выявленные нарушения в области экологии, охраны окружающей среды и природопользования — 15% от суммы взысканного штрафа с нарушителя. 5% пойдут на поощрение государственного инспектора.

При аннулировании штрафа судом сумма возвращается за счёт средств Фонда экологии в размере 15% от суммы. В этом случае 5% от 15-процентного штрафа направляются на поощрение инспектора Госэкоинспекции.

В июле 2021 года бывший Госкомэкологии (ныне Минэкологии) планировал выдать по одному представителю каждой столичной махалли удостоверения общественных инспекторов экологического контроля. Ожидалось, что они будут работать совместно с госинспекторами в борьбе с незаконной вырубкой деревьев, свалками и выбросом вредных отходов.