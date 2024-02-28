Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ахрор Бурханов опубликовал список стран, куда граждане Узбекистана могут въехать без визы.
Граждане Узбекистана могут въезжать в следующие страны с загранпаспортом:
- Антигуа и Барбуда;
- Армения;
- Барбадос;
- Беларусь;
- Объединённые Арабские Эмираты;
- Доминика;
- Иран;
- Палестина;
- Филиппины;
- Гаити;
- Гамбия;
- Грузия;
- Кения;
- Кот-д`Ивуар;
- Малайзия;
- Микронезия;
- Монголия;
- Молдова;
- Намибия;
- Азербайджан;
- Кыргызстан;
- Казахстан;
- Россия;
- Cент-Винсент и Гренадины;
- Сейшельские острова;
- Шри-Ланка;
- Суринам;
- Таджикистан;
- Турция;
- Украина;
- Катар.
Для посещения следующих стран нужно получить визу по прибытии (Visa on arrival):
- Боливия;
- Бурунди;
- Гвинея-Бисау;
- Индонезия;
- Иордания;
- Кабо-Верде;
- Камбоджа;
- Коморские острова;
- Лаос;
- Ливан;
- Мадагаскар;
- Макао;
- Мальдивские острова;
- Маврикий;
- Мавритания;
- Мозамбик;
- Непал;
- Никарагуа;
- Палау;
- Руанда;
- Самоа;
- Сьерра-Леоне;
- Таиланд;
- Того;
- Тувалу;
- Ямайка;
- Зимбабве;
- Восточный Тимор.
Для посещения этих стран граждане Узбекистана могут получить электронную визу (E-Visa):
- Эфиопия;
- Экваториальная Гвинея;
- Эквадор;
- Габон;
- Гвинея;
- Индия;
- Южный Судан;
- Джибути;
- Демократическая республика Конго;
- Лесото;
- Малави;
- Нигерия;
- Саудовская Аравия;
- Уганда;
- Вьетнам.