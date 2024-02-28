Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ахрор Бурханов опубликовал список стран, куда граждане Узбекистана могут въехать без визы.

Граждане Узбекистана могут въезжать в следующие страны с загранпаспортом:

  • Антигуа и Барбуда;
  • Армения;
  • Барбадос;
  • Беларусь;
  • Объединённые Арабские Эмираты;
  • Доминика;
  • Иран;
  • Палестина;
  • Филиппины;
  • Гаити;
  • Гамбия;
  • Грузия;
  • Кения;
  • Кот-д`Ивуар;
  • Малайзия;
  • Микронезия;
  • Монголия;
  • Молдова;
  • Намибия;
  • Азербайджан;
  • Кыргызстан;
  • Казахстан;
  • Россия;
  • Cент-Винсент и Гренадины;
  • Сейшельские острова;
  • Шри-Ланка;
  • Суринам;
  • Таджикистан;
  • Турция;
  • Украина;
  • Катар.

Для посещения следующих стран нужно получить визу по прибытии (Visa on arrival):

  • Боливия;
  • Бурунди;
  • Гвинея-Бисау;
  • Индонезия;
  • Иордания;
  • Кабо-Верде;
  • Камбоджа;
  • Коморские острова;
  • Лаос;
  • Ливан;
  • Мадагаскар;
  • Макао;
  • Мальдивские острова;
  • Маврикий;
  • Мавритания;
  • Мозамбик;
  • Непал;
  • Никарагуа;
  • Палау;
  • Руанда;
  • Самоа;
  • Сьерра-Леоне;
  • Таиланд;
  • Того;
  • Тувалу;
  • Ямайка;
  • Зимбабве;
  • Восточный Тимор.

Для посещения этих стран граждане Узбекистана могут получить электронную визу (E-Visa):

  • Эфиопия;
  • Экваториальная Гвинея;
  • Эквадор;
  • Габон;
  • Гвинея;
  • Индия;
  • Южный Судан;
  • Джибути;
  • Демократическая республика Конго;
  • Лесото;
  • Малави;
  • Нигерия;
  • Саудовская Аравия;
  • Уганда;
  • Вьетнам.