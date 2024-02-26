Суд приговорил экс-главу Агентства по развитию фармотрасли Сардора Кариева к 18 годам лишения свободы по делу о сиропе «Док-1 Макс», его заместителей — к 16 годам, а бывшего директора Quramax, гражданина Индии, — к 20 годам колонии.

Суд обязал подсудимых выплатить 75,6 млрд сумов морального ущерба семьям 68 погибших и 16 пострадавших детей, которые отравились лекарствами «Док-1 Макс» и «Амбронол». Кроме того, суд постановил взыскать в пользу государства сумму взятки Quramax, данной чиновникам.

Президент назначил главой Узбекского агентства по техническому регулированию Акмала Жуманазарова, до этого работавшего замминистра энергетики. Само агентство (сейчас оно при Министерстве инвестиций и внешней торговли) будет переведено в подчинение правительства.

Почти 3600 несовершеннолетних совершили преступления в Узбекистане в 2023 году. За пять лет эта цифра выросла в 4,4 раза. Количество случаев вымогательства за год увеличилось на 70%, хулиганства — на 60%, умышленных тяжких телесных повреждений — на 40%, изнасилования и покушения на него — на 20%.

В течение недели по Узбекистану сохранится температурный фон на 2−5 градусов Цельсия ниже нормы. Температура воздуха будет в пределах 0…-5 градусов ночью и +2…+7 градусов днём. По большинству регионов временами ожидаются дождь и снег.

С 26 февраля бензин Аи-80 на заправках UNG Petro подорожал с 6800 до 7000 сумов. Последний месяц наблюдается дефицит бензина этой марки.

Хокимом города Ахангарана в Ташкентской области утверждён Музаффар Ражаббоев. Шерзод Шокиров назначен хокимом Дехканабадского района Кашкадарьи, Сардор Палванов — главой Хивинского района Хорезмской области, Анваржон Абдуллаев возглавил Куштепинский район Ферганской области.

Начальник и главный бухгалтер отдела занятости и сокращения бедности в Бекабадском районе Ташкентской области подозреваются в хищении 950,5 млн сумов. Предполагается, что они внесли ложные сведения в документы о доставке техники 116 жителям.

В Узбекистане начнут покрывать не только расходы на получение международного языкового сертификата, но и шестимесячную плату за обучение. Пустующие помещения в школах предоставят в безвозмездную аренду репетиторам иностранных языков и учебным центрам. Землю молодёжи будут выделять по новому порядку.

Минфин США ввёл санкции против нескольких компаний из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана за поставку товаров в Россию в обход ограничений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два года полномасштабной войны с Россией погибла 31 тысяча украинских военных. Он также сказал, что на оккупированных территориях страны погибли десятки тысяч мирных жителей.

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