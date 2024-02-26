Дело «Док-1 Макс»: экс-глава Фармагентства осуждён на 18 лет, директор Quramax — на 20 лет
Суд приговорил экс-главу Агентства по развитию фармотрасли Сардора Кариева к 18 годам лишения свободы по делу о сиропе «Док-1 Макс», его заместителей — к 16 годам, а бывшего директора Quramax, гражданина Индии, — к 20 годам колонии.
Суд обязал выплатить по 1 млрд сумов семьям детей, погибших от лекарств «Док-1 Макс» и «Амбронол»
Суд обязал подсудимых выплатить 75,6 млрд сумов морального ущерба семьям 68 погибших и 16 пострадавших детей, которые отравились лекарствами «Док-1 Макс» и «Амбронол». Кроме того, суд постановил взыскать в пользу государства сумму взятки Quramax, данной чиновникам.
Акмал Жуманазаров назначен главой Агентства по техрегулированию
Президент назначил главой Узбекского агентства по техническому регулированию Акмала Жуманазарова, до этого работавшего замминистра энергетики. Само агентство (сейчас оно при Министерстве инвестиций и внешней торговли) будет переведено в подчинение правительства.
Преступность среди несовершеннолетних за пять лет выросла в 4,4 раза
Почти 3600 несовершеннолетних совершили преступления в Узбекистане в 2023 году. За пять лет эта цифра выросла в 4,4 раза. Количество случаев вымогательства за год увеличилось на 70%, хулиганства — на 60%, умышленных тяжких телесных повреждений — на 40%, изнасилования и покушения на него — на 20%.
Весна в Узбекистане начнётся с холодной погоды
В течение недели по Узбекистану сохранится температурный фон на 2−5 градусов Цельсия ниже нормы. Температура воздуха будет в пределах 0…-5 градусов ночью и +2…+7 градусов днём. По большинству регионов временами ожидаются дождь и снег.
Цена бензина Аи-80 повысилась на заправках UNG Petro
С 26 февраля бензин Аи-80 на заправках UNG Petro подорожал с 6800 до 7000 сумов. Последний месяц наблюдается дефицит бензина этой марки.
Утверждены хокимы трёх районов и одного города
Хокимом города Ахангарана в Ташкентской области утверждён Музаффар Ражаббоев. Шерзод Шокиров назначен хокимом Дехканабадского района Кашкадарьи, Сардор Палванов — главой Хивинского района Хорезмской области, Анваржон Абдуллаев возглавил Куштепинский район Ферганской области.
Сотрудники отдела занятости и сокращения бедности в Бекабаде подозреваются в хищении почти 1 млрд сумов
Начальник и главный бухгалтер отдела занятости и сокращения бедности в Бекабадском районе Ташкентской области подозреваются в хищении 950,5 млн сумов. Предполагается, что они внесли ложные сведения в документы о доставке техники 116 жителям.
При получении языкового сертификата компенсируют расходы на обучение
В Узбекистане начнут покрывать не только расходы на получение международного языкового сертификата, но и шестимесячную плату за обучение. Пустующие помещения в школах предоставят в безвозмездную аренду репетиторам иностранных языков и учебным центрам. Землю молодёжи будут выделять по новому порядку.
США ввели санкции против компаний из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана
Минфин США ввёл санкции против нескольких компаний из Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана за поставку товаров в Россию в обход ограничений.
Зеленский: за два года войны погибла 31 тысяча украинских военных
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за два года полномасштабной войны с Россией погибла 31 тысяча украинских военных. Он также сказал, что на оккупированных территориях страны погибли десятки тысяч мирных жителей.
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