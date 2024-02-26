Стоимость литра бензина марки Аи-80 на автозаправочных станциях компании UNG Petro повысилась до 7000 сумов. Информацию «Газете.uz» подтвердили в компании «Узбекнефтегаз».

Цены поднялись с 26 февраля. В компании сообщили, что озвучат причины повышения в ближайшее время.

С 1 января бензин на UNG Petro продавался по 6800 сумов. С этой даты завершилось действие нулевой ставки акцизного налога на импортный и местный бензин Аи-80 и его розничную продажу. Ставка была обнулена в связи с ограничением работы газовых заправок и роста спроса на бензин с 13 декабря 2022 года. Тогда бензин подешевел с 6800 до 5700 сумов. Позже цена повысилась до 6050 сумов. На частных автозаправках цена была выше.

Как писала «Газета.uz», из-за отмены акциза на Аи-80 в прошлом году госбюджет недополучил 100 млн долларов поступлений, при этом население Узбекистана почти не получило выгоды от этой льготы. В Минэнерго подтверждали, что главными выгодоприобретателями стали предприниматели.

В конце января президент Узбекистана поручил премьер-министру решить вопрос об окончательном отказе от бензина Аи-80 с 2025 года. Министр энергетики Журабек Мирзамахмудов рассказывал, как это планируется сделать.

Последний месяц на АЗС UNG Petro в Ташкенте бензин Аи-80 продаётся только по утрам, за ним выстраиваются длинные очереди.