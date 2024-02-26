Постановлением президента Узбекистана Акмал Рузикулович Жуманазаров назначен директором Узбекского агентства по техническому регулированию (бывшее агентство «Узстандарт»), сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Акмал Жуманазаров с февраля 2023 года работал заместителем министра энергетики и отвечал за вопросы электроэнергетики и угольной промышленности. До этого он работал начальником департамента по вопросам геологии, энергетики, промышленности и развития её базовых отраслей Кабинета министров.

Экс-глава агентства по техрегулированию Дилшод Саттаров (занимал этот пост с августа 2018 года) был уволен президентом на совещании в январе. Шавкат Мирзиёев отмечал, что ни с одной страной пока не достигнуто соглашение о признании сертификатов Узбекистана.