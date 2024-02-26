Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло представительство компании Polarstar Logistics в Узбекистане в санкционный список. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Новые санкции США были приняты ко второй годовщине российского вторжения в Украину и в связи со смертью российского оппозиционера Алексея Навального. Ограничения затронули более чем 500 физических и юридических лиц в России и третьих странах, в том числе в Европе, Восточной Азии, Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

OFAC не уточняет, как именно Polarstar Logistics связана с Россией. Из данных на сайте компании следует, что она занимается грузовыми перевозками различной сложности — от машин до скоропортящихся продуктов. У фирмы также есть офис в Дубае (ОАЭ).

Под санкции попали зарегистрированные в Казахстане компании Da Group 22 и Elem Group, а также кыргызстанская Ukon. По данным Минфина США, Ukon отправляла авиационные компоненты и части американского производства в Россию. Da Group 22 и Elem Group занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запчастями, пишут казахстанские СМИ.

Это не первый раз, когда компании из Центральной Азии попадают в санкционные списки США. Ранее США ввели ограничения против предприятий из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана за поставки подсанкционных товаров в РФ.