В Узбекистане при получении международного языкового сертификата будут компенсироваться расходы на его получение и шестимесячное обучение. Об этом говорилось на совещании у президента Шавката Мирзиёева 23 февраля.

По данным пресс-службы глава государства, в 2024 году необходимо обеспечить занятость 925 тысяч юношей и девушек. Кроме того, 300 тысяч молодых людей окончат колледжи, техникумы и высшие учебные заведения.

Президент обсудил вопросы трудоустройства, обучения молодёжи современным профессиям и привлечения её к предпринимательству.

На создание возможностей для молодёжного бизнеса направят не менее 40% кредитов, выделяемых в рамках программы семейного предпринимательства. Будут проводиться конкурсы «Молодой предприниматель», и победители с лучшими бизнес-проектами и идеями будут отправлены за рубеж для повышения квалификации.

Ответственные лица сообщили о планах обеспечить занятость 100 тысяч молодых людей в новых промышленных проектах, 150 тысяч — в сфере услуг, а также 200 тысяч — через легализацию рабочих мест и самозанятость.

В государственной программе предусмотрена реализация проекта «Два программиста из каждой махалли». Кроме того, планируется обеспечить занятость 70 тысяч молодых людей в IT-сфере.

Ожидается, что через проект «Ибрат фарзандлари» Агентства по делам молодёжи 1 миллион детей бесплатно обучат иностранным языкам.

Неиспользуемые помещения в школах планируется передать в безвозмездную аренду репетиторам иностранных языков и учебным центрам. 100 частных учебных центров в сельских районах с высокой успеваемостью учащихся получат компенсацию расходов на аренду помещений на срок до 6 месяцев.

Молодым людям, обучившимся на частных языковых курсах и получившим сертификат уровня «C1», возместят расходы на обучение, а за получение сертификата уровня «B2» по немецкому, французскому, корейскому, японскому и китайскому языкам — расходы на получение сертификата. Из бюджета покроют не только расходы на сдачу экзамена за сертификат, но и шестимесячную плату за обучение.





В рамках проекта «Устоз» 250 тысяч молодых людей планируют обучить 30 современным профессиям, таким как маркетинг, реклама, электронная торговля, IT-дизайн.

В этом году намечено выделить молодым людям ещё 60,5 тысячи гектаров земли для занятия фермерским хозяйством.

Земли распределят по новому порядку. Хокимы районов будут отвечать за выделение участков в местах с хорошим водоснабжением. Махаллинская «семёрка» будет предлагать, сколько земли выделить каждому молодому человеку. Получившие землю молодые люди пройдут обучение выращиванию высокоурожайных экспортных культур в «Школе фермеров» Агробанка.

Для покупки мини-техники, семян и саженцев будут выделяться субсидии из фонда «молодёжной тетради» и Фонда фермеров. Молодые фермеры будут кооперироваться с экспортёрами и перерабатывающими предприятиями. Кроме того, плодоовощным кооперациям будут предоставляться кредиты до 2 млрд сумов.