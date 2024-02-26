Кенгаш народных депутатов 26 февраля утвердил хокимом города Ахангарана в Ташкентской области Музаффара Эркабоевича Ражаббоева. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Музаффар Ражаббоев. Фото: хокимият Ташкентской области.

Музаффар Ражаббоев родился в 1984 году. Окончил Ташкентский институт ирригации и мелиорации (2007) и Академию государственного управления при президенте Узбекистана (2014). В 2019 году окончил магистратуру в Университете международного бизнеса и экономики в Китае.

Начинал трудовую деятельность в отделе пожарной безопасности при ОВД Кибрайского района. После занимал ответственные посты в хокимиятах Юкоричирчикского и Паркентского районов.

До назначения был начальником отдела в Министерстве экономического развития и сокращения бедности Узбекистана.

Шерзод Уткирович Шокиров 24 февраля был назначен хокимом Дехканабадского района Кашкадарьинской области, сообщила пресс-служба областной администрации.

Шерзод Шокиров. Фото: хокимият Кашкадарьинской области.

Шерзод Шокиров родился в 1982 году. До назначения руководил ОВД Кукдалинского района Кашкадарьи.

На этом посту он сменил Акрома Сулаймонова, который занимал эту должность около 5 месяцев. Сулаймонов был назначен хокимом в октябре 2023 года после визита президента в Кашкадарьинскую область.

В этот же день хокимом Хивинского района Хорезмской области был назначен Сардор Махсудович Палванов, сообщила пресс-служба областной администрации.

Сардор Палванов. Фото: хокимият Хорезмской области.

Сардор Палванов родился в 1987 году. В 2013 году окончил Ургенчский государственный университет по направлению «агрономия».

В 2016—2017 годах был заместителем председателя общественного движения «Камолот» в Хорезмской области и председателем детской организации «Камалак», в 2017—2019 годах — заведующим секретариатом замхокима области по связям с общественными и религиозными организациями.

До назначения с 2020 года был начальником Хорезмского областного управления Агентства по делам молодёжи Узбекистана.

На посту хокима он сменил Хурмата Матрасулова, который возглавлял район с 2021 года.

Хокимом Куштепинского района Ферганской области 23 февраля был назначен Анваржон Алиевич Абдуллаев, сообщила пресс-служба областной администрации.

Анваржон Абдуллаев. Фото: хокимият Ферганской области.

Анваржон Абдуллаев родился в 1982. В 2004 году окончил Ферганский политехнический институт.

В 2004—2014 годах работал в Управлении статистики города Коканда, в 2014—2022 годах занимал ответственные должности в хокимиятах Ферганской области, Узбекистанского и Дангаринского районов. В 2022—2023 годах был начальником Управления по работе махаллабай и развитию предпринимательства в Ферганской области.

До назначения хокимом с 2023 года работал начальником отдела экономического развития и сокращения бедности. На новом посту Анваржон Абдуллаев сменил Илёсбека Новикова.