Агентство по техническому регулированию при Министерстве инвестиций и внешней торговли Узбекистана будет переведено в непосредственное подчинение правительства. Об этом было сообщено на презентации у президента Шавката Мирзиёева 26 февраля.

Основными задачами агентства будут определены организация системной работы по признанию национальных сертификатов за рубежом, установление строгого контроля за предотвращением импорта некачественной продукции, внедрение требований Соглашения Всемирной торговой организации о технических барьерах в торговле и другие, говорится в сообщении.

Агентство также будет непосредственно ответственно за подготовку профильных специалистов и повышение их квалификации, а также обеспечение прозрачности в работе с населением и предпринимателями путём полной цифровизации сферы.

Президент отметил важность продолжения работы по достижению с развитыми странами соглашений о взаимном признании результатов испытаний и внедрения международных систем качества на 1200 предприятиях в этом году.

Намечено расширить перечень продукции, к которым применяются требования технических регламентов, пересмотреть и обновить 19 технических регламентов, расширить работу по внедрению эталонов и высокоточных средств измерений.

Планируется организовать в структуре агентства Информационный центр по техническим барьерам в торговле для эффективного взаимодействия с ВТО.

Для повышения кадрового потенциала ожидается привлечение иностранных консультантов и обучение в разрезе отраслей специалистов, ответственных за стандартизацию.

Напомним, в понедельник стало известно о назначении директором Агентства по техническому регулированию Акмаля Жуманазарова. До этого он работал заместителем министра энергетики.

Предыдущий глава агентства Дилшод Саттаров был уволен по поручению президента в январе. Глава государства отмечал, что ни с одной страной пока не достигнуто соглашение о признании сертификатов Узбекистана.

Узбекское агентство по техническому регулированию было создано на базе Узбекского агентства стандартизации, метрологии и сертификации («Узстандарт») указом президента от июня 2021 года «О кардинальном совершенствовании государственного управления в области технического регулирования».