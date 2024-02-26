С начала полномасштабной войны с Россией с февраля 2024 года погибла 31 тысяча украинских военнослужащих. Об этом на пресс-конференции в воскресенье заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет «Украинская правда».

«Тридцать одна тысяча украинских военных погибли в этой войне. Не 300 тысяч, не 150 тысяч, как там врёт Путин со своим лживым кругом. Но каждая эта потеря — это большие потери для нас», — сказал Зеленский.

Число раненых украинских военных он называть не стал, так как в таком случае, по его словам, Россия будет знать, сколько людей «ушло с поля боя». Кроме того, он не стал раскрывать количество без вести пропавших солдат.

«Мы также знаем о десятках тысяч убитых [мирных] украинцев на оккупированных территориях», — добавил Зеленский.

Также Зеленский заявил, что, по оценкам украинской стороны, Россия потеряла убитыми около 180 тысяч, а её общие безвозвратные потери составляют до полумиллиона.

Это первый раз за два года войны, когда власти Украины называют точное количество погибших украинских военных.