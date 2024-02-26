Возбуждено уголовное дело в отношении начальника Н. Ж. и главного бухгалтера Э. У. в отделе занятости и сокращения бедности в Бекабадском районе Ташкентской области по подозрению в хищении. Об этом сообщила пресс-служба СГБ.

По данным следствия, Н. Ж. и Э. У. вступили в сговор с руководителями трёх предприятий, специализирующихся на пошиве одежды.

В октябре-декабре 2023 года они внесли ложные в официальные документы сведения о доставке оборудования для хозяйственно-бытовой деятельности 116 жителям Бекабадского района, вследствие чего расхитили 950,6 млн сумов.