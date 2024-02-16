В этот день в 1999 году в столице произошла серия мощных взрывов, в том числе у здания правительства. По официальной информации, погибло 13 человек, пострадало свыше 100. Первый президент Ислам Каримов тогда заявил, что теракт был организован религиозными экстремистами. Архивные фото и видео, запечатлевшие события того дня. Материал был опубликован в 2021 году.

В Ташкенте из-за сильного снегопада наблюдались сильные пробки. Цены на такси резко выросли. Автобусы работали стабильно, но из-за ситуации на дорогах график движения был нарушен.

Президент Узбекистана сообщил о задержании прокурора Кагана, который подозревается в получении взятки на 91 тысячу долларов.

В Андижанской области начнут сборку электробусов совместно с китайской Lanzhou Guangtong New Energy Automobile. Президент по просьбе китайских партнёров дал название электробусу — «Ипак йули».

Законодательная палата заявила, что законопроект о запрете открывать счета в банках Узбекистана лицам под экономическими санкциями не направлен против какого-либо государства. Ранее в сети появились сообщения, что Узбекистан этим документом решил присоединиться к экономическим санкциям против РФ.

Региональная авиакомпания Silk Avia, входящая в группу Uzbekistan Airways, получила четвёртый самолёт ATR 72−600. Он прибыл прямо с завода ATR в Тулузе, совершив техническую остановку в Стамбуле.

Суд в Ташкенте приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы за сексуальное насилие над шестилетней девочкой. В судебном процессе принимала участие детский омбудсман. Она отметила, что такие преступники часто пользуются оставлением ребёнка без присмотра и его доверчивостью.

В посольстве Узбекистана в Казахстане уточнили, что среди пассажиров, эвакуированных из замёрзшего автобуса в Акмолинской области, было 27 граждан Узбекистана, включая 12 детей. Дипмиссия призвала воздержаться от поездок в период сложных погодных условий.

Городская торговля рассказывает о культуре страны и народа не меньше музеев. Разнообразие форматов ритейла отражает насыщенность жизни и экономику городов. Какие бизнес-решения в ритейле помогают развивать эти форматы — в колонке «Язык недвижимости» аналитика Дениса Соколова.

Пять кинопремьер, спектакли, концерт Юлдуз Усмановой, K-Pop Party, благотворительный фестиваль, забег, вечеринки, детские мероприятия, квизы и другие события предстоящих выходных — в подборке Afisha.uz.

В выходные дни в Узбекистане ночная температура понизится до −3…−8 градусов, днём будет в пределах −3…+2, местами — до +5 градусов. Местами по стране ожидаются снег, туман и гололедица. Ветер усилится, в отдельных районах возможны порывы до 25−28 м/с.

В мире

16 февраля российские власти сообщили, что оппозиционер Алексей Навальный умер в колонии. Ему было 47 лет. «Газета.uz» собрала реакции зарубежных политиков и родных Навального, а также общественных деятелей Узбекистана.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что узаконил своё имущество на 20 млн долларов по закону о добровольной легализации активов. Он признался, что раньше его здания «были оформлены на других людей», в их числе — бизнес-центр в Бишкеке.

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