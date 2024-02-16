Президент Шавкат Мирзиёев во время посещения Андижанского промышленного хаба в Андижанском районе ознакомился с проектом сборки электробусов.

Проект будет запущен совместно с китайской Lanzhou Guangtong New Energy Automobile. Хоким Андижанской области Шухрат Абдурахманов в начале января подписал меморандум с этой компанией на 100 млн долларов. Как ожидается, проектная мощность завода составит 2000 электробусов в год.

Китайская сторона попросила президента дать название проекту и электробусу, который будет выпущен, чтобы «начать экспорт в Европу именно с Андижана».

«Название будет „Ипак йули автобуслари“ („автобусы Шёлкового пути“). Это подойдёт для нашего региона. Мы договариваемся о таком большом проекте в Андижане, результат будет. Мы с [председателем КНР] Си Цзиньпинем договорились создать большой фильм о нашей истории и нынешнем времени. Я включу этот проект „Ипак йули“ в фильм», — сказал Шавкат Мирзиёев.

С этой же компанией планируется наладить выпуск электроскутеров в рамках проекта на 100 млн долларов.





Напомним, китайская компания Dongfeng Special Car Company также намерена реализовать в Ферганской области проект по производству электробусов. Стоимость проекта также оценивается в 100 млн долларов. В регионе планируется построить фотоэлектрические станции и другие производства.

Ранее президент также поддержал планы компании BYD по началу сборки электробусов в Узбекистане. Ожидается, что это предприятие расположится в Ташкенте.