В ночь на 16 февраля на территорию Узбекистана началось вторжение холодной воздушной массы, сообщил Узгидромет.

По Каракалпакстану, Хорезмской области и по пустынной зоне страны отмечалось усиление ветра до 17−22 м/с, местами порывы ветра достигали 28 м/с. Температура воздуха по Каракалпакстану и северу Навоийской области в утренние часы понизилась до −11…−17 градусов Цельсия.

В пятницу вторжение охватит весь Узбекистан. В течение дня по большей части территории ожидается понижение температуры до 0…+5 градусов, по северу температура будет в пределах −3…−8.

В субботу и воскресенье ночная температура понизится до −3…−8 градусов, днём будет в пределах −3…+2, местами — до +5 градусов. По северу температура ночью будет в пределах −11…−16 градусов, днём — −3…−8.

В пятницу днём осадки в виде дождя с переходом в снег пройдут по Ташкентской, Джизакской, Сырдарьинской, областям и областям Ферганской долины. В выходные дни осадки, преимущественно в виде снега, пройдут по Бухарской, Навоийской, Самаркандской, Джизакской, Кашкадарьинской, Сурхандарьинской областям.

Ветер северо-восточный 7−12 м/с, 16−17 февраля местами с усилением до 15−20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 25−28 м/с.

В горных районах Узбекистана временами снег, 16 февраля — местами сильный. Лавиноопасно.

Местами по стране туман. На дорогах местами гололедица.

Погода в Ташкенте

В пятницу днём временами осадки (дождь, снег). В выходные дни без осадков. Ветер северо-восточный 3−8 м/с, с усилением до 10−12 м/с. В ночные и утренние часы возможен туман.

Температура 16 февраля днём 0…+3 градуса, в субботу и воскресенье ночью −3…−5, днём — −1…+2 градуса.