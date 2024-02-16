Прокурор Каганского района Бухарской области задержан при получении взятки в 100 тысяч долларов, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время совещания в Ханабаде в пятницу.

«Прокурор Каганского района попался со взяткой в $100 тысяч. Почему я говорю это всей нации? Из-за действий прокурора происходит такое… Если он сам борец, а его сотрудник — вор, кому нам жаловаться?» — сказал глава государства.

«Мне сказали об этом три дня назад. Я сказал, чтобы [сразу не задерживали], чтобы это дело не вернулось через суд. Медленно, медленно (имеет в виду тщательное расследование — ред.)… [прокурор] договорился на 200 тысяч долларов. [Заявитель] приносит 91 тысячу долларов, говорит „нет, остальную часть тоже принеси“. Я сказал, чтобы пока не трогали. На третий день принёс 91 тысячу, а он говорит „принесите 101 тысячу тоже“. 10 тысяч долларов забирают посредники. Бессовестный прокурор говорит „нет, эти 10 тысяч долларов тоже принеси мне“», — рассказал он.

Шавкат Мирзиёев поручил генеральному прокурору Нигматилле Юлдашеву «пойти в Бухару и уволить». Но по видео непонятно, кого поручено освободить от должности.

Ранее Kun.uz. сообщил, что прокурор Б. Г., который работает на этой должности с апреля 2022 года, был задержан сотрудниками Службы государственной безопасности в ночь на 13 февраля при получении 90 тысяч долларов.

Согласно сообщению, прокуратура Бухарской области ведёт уголовное дело в отношении должностных лиц маслоэкстракционного завода в Кагане (АО «Когон ёг-экстракция заводи»). Один из учредителей завода, находящийся в розыске, попросил отменить в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу и смягчить наказание по уголовному делу.

По данным издания, прокурор был задержан при получении 90 тысяч долларов через посредника возле здания Бухарского центра скорой медицинской помощи, говорится в сообщении.