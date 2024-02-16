Во второй половине дня пятницы в Ташкенте температура упала до 0 градусов Цельсия, пошёл град, быстро перешедший в снег. За считаные часы выпало несколько сантиметров снега.
Из-за ухудшения сцепления на дорогах движение автомобилей резко замедлилось, начали образовываться пробки, которые ещё до начала часа пик достигли максимального значения.
Цены на такси выросли минимум в два раза. Многие жители не могли вызвать такси из-за нехватки машин.
Общественный транспорт — автобусы и метро — работают стабильно. Однако заторы и медленный поток автомобилей на улицах повлияли на график движения автобусов.
В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как водитель сочленённого автобуса («гармошки») попросил пассажиров выйти, чтобы машина могла заехать на путепровод возле Рисового рынка.
Водитель автобуса №14 из-за сильного затора на Малой кольцевой возле Северного вокзала был вынужден развернуться до конечной станции.
Ситуацию на улицах усугубляет нарушение водителями Правил дорожного движения и нехватка регулировщиков.
На магистральных улицах города начали работать снегоуборочные машины.