Во второй половине дня пятницы в Ташкенте температура упала до 0 градусов Цельсия, пошёл град, быстро перешедший в снег. За считаные часы выпало несколько сантиметров снега.

Перекрёсток у Северного вокзала, на котором наблюдался затор.



Из-за ухудшения сцепления на дорогах движение автомобилей резко замедлилось, начали образовываться пробки, которые ещё до начала часа пик достигли максимального значения.





Цены на такси выросли минимум в два раза. Многие жители не могли вызвать такси из-за нехватки машин.

Дворец Дружбы народов не видно из-за снега.

Общественный транспорт — автобусы и метро — работают стабильно. Однако заторы и медленный поток автомобилей на улицах повлияли на график движения автобусов.





В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как водитель сочленённого автобуса («гармошки») попросил пассажиров выйти, чтобы машина могла заехать на путепровод возле Рисового рынка.





Водитель автобуса №14 из-за сильного затора на Малой кольцевой возле Северного вокзала был вынужден развернуться до конечной станции.

Перекрёсток у Международного Вестминстерского университета в Ташкенте.

Ситуацию на улицах усугубляет нарушение водителями Правил дорожного движения и нехватка регулировщиков.





На магистральных улицах города начали работать снегоуборочные машины.

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