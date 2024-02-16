Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса 13 февраля приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет открывать счета в банках Узбекистана лицам, подвергшимся экономическим санкциям, а также предоставление Центральному банку полномочий устанавливать требования по управлению рисками в этом направлении.

Согласно законопроекту, банки, платёжные организации и системы, а также небанковские организации смогут отказывать или ограничивать в открытии счетов и проведении операций с клиентами, если есть риск применения к банкам экономических санкций.

Радио «Озодлик» сообщило, что принятие этого закона может создать юридические препятствия для открытия счетов в узбекских банках некоторыми иностранными гражданами, в частности россиянами, попавшими в список международных санкций после вторжения российских войск в Украину.

Российское издание «Ведомости» собрало мнение экспертов, как это повлияет на россиян. По мнению адвоката и управляющего партнёра компании «Аронов и партнёры» Александр Аронова, вероятный запрет со стороны Ташкента не приведёт к массовому закрытию счетов россиян. Но законопроект в отношении лиц, которые находятся в санкционных списках, был ожидаем.

«В последнее время все платежи [между Россией и Узбекистаном] […] плохо осуществляются. Практически их невозможно проводить. Это связано с введёнными санкциями и опасениями в отношении применения вторичных санкций», — говорит Аронов.

Эту информацию подтвердил руководитель практики «Санкционное право и комплаенс» адвокатского бюро КИАП Денис Примаков. Он сообщил «Ведомостям», что банки в Узбекистане уже не проводят транзакции с санкционными лицами.

Telegram-канал местного Международного пресс-клуба сообщил, что Узбекистан этим законопроектом решил присоединиться к экономическим санкциям против России. Под санкции западных стран против РФ попали более 11 тысяч компаний и граждан, говорится в сообщении.

Реакция Законодательной палаты

Комитет по бюджету и экономическим реформам нижней палаты парламента отмечает, что в некоторых СМИ и соцсетях «некорректно и искажённо интерпретируется суть и значение» документа.

«Данный законопроект не направлен против какого-либо государства. Порядок, предусматриваемый проектом, существует практически во всех странах мира, целью которого является избежание национальными финансовыми организациями применения в отношении них вторичных санкций», — говорится в сообщении.

По данным комитета, сегодня наложение и применение различными государствами, международными организациями и финансовыми институтами экономических санкций стали реалиями международной экономической жизни.

Однако в национальном законодательстве отсутствует правовая основа регулирования и контроля рисков, связанных с введением вторичных экономических санкций в деятельности кредитных и платёжных организаций Узбекистана.

Исходя из этого, документом предусматривается передача ЦБ полномочий по установке единых требований к управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, пояснили в Законодательной палате.