Вечером 15 февраля в Акмолинской области из пассажирского автобуса, застрявшего на дороге из-за сильных морозов, были эвакуированы 27 граждан Узбекистана, включая 12 детей. Информацию о числе эвакуированных уточнило посольство Узбекистана в Казахстане.

Ранее сообщалось, что спасатели эвакуировали 64 граждан Узбекистана, включая 17 детей.

Все пассажиры были размещены в школе № 1 посёлка Жаксы, им предоставили горячее питание.

Посольство взяло ситуацию на контроль и поддерживает контакт с акиматом, департаментами полиции и ЧС Акмолинской области.

В сообщении говорится, что в связи с ухудшением погодных условий введено ограничение на движение транспорта на 46 участках автодорог республиканского значения в 11 областях Казахстана. Ожидается резкое понижение температуры воздуха до −33…−35 градусов с усилением ветра.

Граждан Узбекистана призвали воздержаться от поездок в период сложных погодных условий.