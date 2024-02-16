Президент Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал, что легализовал своё имущество стоимостью 20 млн долларов. По его словам, оно было узаконено в рамках закона о легализации доходов.
«Стоимость моего имущества составляет около 20 млн долларов. За легализацию я оплатил государству миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки», — написал Жапаров в Facebook.
Глава Кыргызстана признался, что владеет зданием бизнес-центра Asman в Бишкеке. Оно было достроено в 2010 году и после апрельской революции в стране использовалось как штаб партии «Ата-Журт», фракцию которой возглавлял Жапаров. В 2020 году в здании был организован штаб Жапарова во время президентских выборов.
Бизнес-центр Asman. Фото: Facebook-страница Садыра Жапарова.
«Мои здания раньше были оформлены на других людей. Сейчас я зарегистрировал их на основании закона о легализации. Я хотел показать пример и первым узаконил своё имущество», — отметил президент Кыргызстана.
Он не уточнил, о каких ещё зданиях идёт речь. К его посту приложено фото только бизнес-центра Asman.
Жапаров также призвал обеспеченных кыргызстанцев воспользоваться законом, действие которого истекает 1 июля 2024 года, легализовать собственность и перевести деньги из иностранных банков местные. Он добавил, что государство гарантирует 100-процентную сохранность легализованного капитала.
«Не секрет, что все мы (не простые граждане, а предприниматели выше среднего бизнеса) оформляли своё имущество на чужое имя. Кроме того, богатейшие граждане нашей страны все ещё хранят свои миллиарды в зарубежных банках, — подчеркнул Жапаров. — До сих пор источник происхождения больших денег и сумма выплаченных налогов с этих средств, порождали много вопросов. Сейчас этим законом мы создаём возможность легализации, чтобы такой проблемы не возникало».
- Закон «О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц», о котором говорит Жапаров, был принят в 2023 году. Ещё на стадии обсуждения в парламенте документ был раскритикован некоторыми депутатами, а также правозащитными организациями.
- Юристы правовой клиники «Адилет», комментируя проект закона, отмечали, что «фактически это легитимизация коррупции»: «Предлагаемый проект, наоборот, поощряет извлечение доходов от таких, к примеру, тяжких преступлений, как торговли людьми, эксплуатации детского и принудительного труда. Кроме того, освобождение от любой ответственности лиц, легализовавших доходы, полученные преступным путём, противоречит основополагающему принципу уголовного права о неотвратимости ответственности за совершенное преступление».
- Сам Жапаров утверждал, что цель закона — вернуть в Кыргызстан деньги богатых людей и бывших чиновников. «У нас есть около 200 богатых людей, миллионеры и миллиардеры. Они строят предприятия, но деньги хранят в зарубежных банках. После октябрьских событий (протесты в октябре 2020 года в Кыргызстане — ред.) мы пытались вернуть их деньги, вернули от 2 млрд долларов до 100 млрд сомов, — заявлял он. — Мы хотим, чтобы деньги не лежали в офшорах, в Кипре к примеру, а работали на нашу страну».