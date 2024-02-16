Президент Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал, что легализовал своё имущество стоимостью 20 млн долларов. По его словам, оно было узаконено в рамках закона о легализации доходов.

«Стоимость моего имущества составляет около 20 млн долларов. За легализацию я оплатил государству миллион сомов. Этого требует закон. У меня нет накоплений за рубежом. А если бы были, то вложил бы их в наши банки», — написал Жапаров в Facebook.

Глава Кыргызстана признался, что владеет зданием бизнес-центра Asman в Бишкеке. Оно было достроено в 2010 году и после апрельской революции в стране использовалось как штаб партии «Ата-Журт», фракцию которой возглавлял Жапаров. В 2020 году в здании был организован штаб Жапарова во время президентских выборов.

Бизнес-центр Asman. Фото: Facebook-страница Садыра Жапарова.

«Мои здания раньше были оформлены на других людей. Сейчас я зарегистрировал их на основании закона о легализации. Я хотел показать пример и первым узаконил своё имущество», — отметил президент Кыргызстана.

Он не уточнил, о каких ещё зданиях идёт речь. К его посту приложено фото только бизнес-центра Asman.

Жапаров также призвал обеспеченных кыргызстанцев воспользоваться законом, действие которого истекает 1 июля 2024 года, легализовать собственность и перевести деньги из иностранных банков местные. Он добавил, что государство гарантирует 100-процентную сохранность легализованного капитала.

«Не секрет, что все мы (не простые граждане, а предприниматели выше среднего бизнеса) оформляли своё имущество на чужое имя. Кроме того, богатейшие граждане нашей страны все ещё хранят свои миллиарды в зарубежных банках, — подчеркнул Жапаров. — До сих пор источник происхождения больших денег и сумма выплаченных налогов с этих средств, порождали много вопросов. Сейчас этим законом мы создаём возможность легализации, чтобы такой проблемы не возникало».