Днём 16 февраля в международном аэропорту Ташкента приземлился новый самолёт ATR 72−600 региональной авиакомпании Silk Avia, входящая в группу Uzbekistan Airways. Как сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports, воздушное судно по традиции встретили водяной аркой.

Фото: Uzbekistan Airports.

Четвёртый по счёту самолёт в парке авиакомпании прибыл прямо с завода ATR в Тулузе (Франция), совершив техническую остановку в Стамбуле (Турция).

Глава Uzbekistan Airways Худайкулов Шухрат встречает экипаж. Фото: Uzbekistan Airports.

Самолёт имеет упрощённый окрас фюзеляжа — белый. В ближайшее время планируется нанесение ливреи с изображением хан-атласа на предприятии Uzbekistan Airways Technics, сообщила пресс-служба Uzbekistan Airways.

Фото: Uzbekistan Airports.

Затем новый борт должен начать выполнять регулярные рейсы по стране.

Фото: Uzbekistan Airways.

Silk Avia — авиакомпания-лоукостер, учреждённая Uzbekistan Airports и начавшая полёты 25 апреля 2023 года. Первые три её самолёта были приобретены у Bangkok Airways.

В октябре прошлого года постановлением президента компания с сохранением бренда была передана в структуру Uzbekistan Airways.

Фото: Uzbekistan Airways.

ATR 72−600 — двухмоторный турбовинтовой ближнемагистральный лайнер. Предназначен для перевозки до 70 пассажиров одного класса на расстояние до 1400 км с крейсерской скоростью 550 км/ч и управляется двумя пилотами.