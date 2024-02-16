Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента вынес приговор в отношении мужчины, совершившего сексуальное насилие над девочкой 2017 года рождения. В закрытом процессе принимала участие детский омбудсман Сурайё Рахмонова.

Суд признал обвиняемого виновным по части 4 статьи 119 Уголовного кодекса Узбекистана (удовлетворение половой потребности в противоестественной форме с применением насилия, совершенные в отношении лица, не достигшего 14 лет / наказываются лишением свободы от 15 до 20 лет) и приговорил к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, согласно поправкам в законодательство об усилении защиты женщин и детей от насилия, после вступления этого приговора в силу к осуждённому не может быть применена никакая мера смягчения наказания, он будет отбывать наказание в полном объеме.





«Чрезвычайно важно, что у наших судов формируется особая решимость по надёжному обеспечению прав ребёнка и укреплению приоритетного подхода к защите интересов ребёнка. Этот подход должен быть более устойчивым!» — заявила детский омбудсман.

По её словам, изучение сексуальных преступлений в отношении детей, в том числе материалов этого дела, показывает, что при совершении таких тяжких преступлений преступники пользуются тем, что ребёнок остаётся без присмотра, доверяет постороннему человеку и абсолютно не боится его.

«Чтобы уберечь наших детей от таких страшных ситуаций, прежде всего, необходимо по мере возможности не оставлять маленьких детей без присмотра взрослых. Давайте при этом научим ребёнка простым правилам, как себя вести и что делать — прежде всего, ни в коем случае не разговаривать с незнакомыми людьми. Развивать такие навыки у ребёнка необходимо как дома, так и в детском саду и школе», — призвала Сурайё Рахмонова.

Напомним, ранее Сенат Олий Мажлиса одобрил закон о детском омбудсмане. Он, как ожидается, послужит укреплению взаимодействия детского омбудсмана с государственными организациями, правоохранительными органами и институтами гражданского общества в области защиты прав и свобод ребёнка, а также обеспечению его личных, социально-экономических и культурных прав.