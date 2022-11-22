До конца года в Ташкенте на 10 центральных улицах намечено организовать первые придорожные платные автоматизированные парковочные места. Управление транспорта столицы опубликовало схемы размещения планируемых парковок на улицах Глинки, Братислава, Мирабадской Авлиё ота, Тараса Шевченко, Саида Барака, Моштабиб, Фидокор, Садыка Азимова и Якуба Коласа.

Дизайн примерного размещения платных парковок.

Сообщается, что общее количество машиномест составит 2251, будет установлено 57 паркоматов и закуплено 2 эвакуатора и 2 автомобиля с электронной системой контроля правил парковки и нарушений ПДД (паркон). В дальнейшем охват системой платной парковки будет расширяться. 5% парковочных мест планируется выделить для водителей с инвалидностью, стоянка для них в этих местах будет бесплатной.

В сообщении управления признаётся, что из-за отсутствия системы организованной парковки и контроля за соблюдением ПДД на улицах столицы местами беспорядочная парковка занимает больше пространства, чем проезжая часть. Водители игнорируют дорожные знаки, во многих местах (даже там, где парковка запрещена) снова появились нелегальные парковщики, которых несколько лет назад вроде бы победили.

Дизайн примерного размещения платных парковок.

Ранее «Газета.uz» публиковала интервью директора проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта Узбекистана Мурада Абидова о том, как будет внедряться система платной парковки. Мы также публиковали мнения экспертов о вводе платных парковок. Они отмечали, что решать проблему надо комплексно. Чтобы люди отказались от автомобилей, нужен нормальный общественный транспорт. Нужно, чтобы машины не заезжали во дворы. Наконец, нужно грамотное общение с жителями, отмечали специалисты.

Схемы планируемого размещения платных парковок

Ул. Глинки — 202 машиномест, 6 паркоматов, 20 мест для людей с инвалидностью:

Ул. Братислава — 84 машиноместа, 2 паркомата, 8 мест для людей с инвалидностью:



Ул. Мирабадская — 385 машиномест, 11 паркоматов, 35 мест для людей с инвалидностью:

Ул. Авлиё ота — 150 машиномест, 4 паркомата, 15 мест для людей с инвалидностью:

Ул. Тараса Шевченко — 348 машиномест, 11 паркоматов, 34 мест для водителей с инвалидностью:

Ул. Саида Барака — 348 машиномест, 11 паркоматов, 34 мест для водителей с инвалидностью:

Ул. Моштабиб — 165 машиномест, 4 паркомата, 16 мест для людей с инвалидностью:

Ул. Фидокор — 120 машиномест, 6 паркоматов, 12 мест для водителей с инвалидностью:

Ул. Садыка Азимова — 324 машиномест, 11 паркоматов, 32 мест для водителей с инвалидностью:

Ул. Якуба Коласа — 180 машиномест, 6 паркоматов, 18 мест для людей с инвалидностью:



Когда начнётся и когда будет завершена организация платной парковки, не уточняется.