Ситуация с парковкой в Ташкенте усугубляется с каждым днём, однако власти проблему словно не замечают. Автомобили занимают общественные пространства, перекрывают путь пешеходам на тротуарах, мешают движению общественного транспорта, блокируя подъезды к остановкам и выделенные полосы.

Водители, не чувствуя ответственности и уважения к другим участникам движения, паркуются хаотично и в нарушение Правил дорожного движения. Сотрудники СБДД, всё ещё работающие преимущественно в ручном режиме, справиться с ситуацией не в состоянии. Во многих случаях они просто закрывают глаза на массовые нарушения, занимаясь единичными водителями.

Из-за неспособности властей правильно спланировать уличное пространство водители массово нарушают ПДД. На фото видно сразу шесть нарушителей. Фото: «Газета.uz».



В апреле 2022 года директор Проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта Узбекистана Мурад Абидов заявлял о намерении города ввести платную парковку на 10 пилотных улицах Ташкента до 1 ноября.

В ноябре реализацию реформ перенесли на конец года. Тогда же Управление транспорта столицы опубликовало схемы размещения первых платных парковок. Для обслуживания 2251 машиноместа планировались установить 57 паркоматов, закупить 2 эвакуатора и 2 автомобиля с электронной системой контроля правил парковки и нарушений ПДД (паркон).

В декабре 2022 года хоким Ташкента своим решением одобрил создание первых придорожных парковок по ранее опубликованной схеме Управления транспорта. Организовать систему на основе государственно-частного партнёрства должна была компания Kasy Park, установив на пилотных улицах паркоматы.

В феврале 2023 года президент Узбекистана заявил о планах внедрить платную парковку на 10 тысяч машиномест уже на 20 улицах города. Время идёт, но платная парковка на улицах столицы так и не появилась.

Фото: Евгений Сорочин / «Газета.uz».



В упомянутом выше интервью «Газете.uz» Мурад Абидов пояснял, что город не сможет обеспечить нормальную работу общественного транспорта без внедрения регулируемой парковки.

Пополнение подвижного состава парка городских автобусов обошлось более чем в 270 млн долларов, большая часть которых взята взаймы у международных финансовых институтов. Не расточительно ли осваиваются эти деньги, если внедрение платной парковки постоянно откладывается?

Пока Ташкент раскачивается, в Москве и Алматы начинают отказываться от паркоматов. В Москве паркоматы появились в 2012 году. С развитием современных способов оплаты паркоматы потеряли популярность — на них приходится менее 1% всех оплат пользователей паркингов. 95% платёжного трафика идёт через мобильное приложение. Алматы (здесь платные парковки существуют с 2016 года) также переходит на оплату с помощью QR-кода или через платёжные терминалы.

Источник «Газеты.uz» в Министерстве транспорта пояснил, что для внедрения платных парковок не готова нормативная база:

«За нарушения правил парковки сейчас нет административных мер. Даже водитель, не оплативший за придорожную парковку, может спокойно уйти. Прорабатывается необходимость внесения соответствуюшего дополнения в Административный кодекс», — отметил он.

Представитель Kasy Park отказался комментировать ситуацию по телефону. «Газета.uz» запросила пояснения в Управлении транспорта Ташкента.

Недавно мы публиковали видеорепортаж «Кому принадлежат тротуары». Посмотреть его можно ниже.