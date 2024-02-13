Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 13 февраля была представлена презентация о ключевых стратегических реформах, запланированных на 2024 год. Были рассмотрены реформы в пяти ключевых сферах — транспорт, урбанизация и градостроительство, развитие предпринимательства, сельское хозяйство и энергетика, сообщила пресс-служба главы государства.

Чтобы достичь заложенной в Стратегии «Узбекистан-2030» цели довести объем ВВП до 160 млрд долларов, а доход на душу населения — до 4000 долларов, необходимо продолжать процессы трансформации в экономике, обеспечить благоприятную инвестиционную и бизнес-среду, а также высокую добавленную стоимость в сельском хозяйстве, заявил президент.

Задействование транспортных возможностей является одним из ключевых факторов развития экономики, отметил Шавкат Мирзиёев.

Необходимо ускорить трансформацию компаний Uzbekistan Airports и Uzbekistan Airways, продолжив успешную практику по передаче аэропортов частному сектору для эффективного управления, сказал он. Примером является аэропорт Самарканда.

Для развития в регионах Узбекистана финансовых услуг, электронной коммерции, дистанционного обучения и медицинских услуг важно обеспечить их качественным интернетом, поручил президент.

В ближайшие семь лет количество городов и районов с населением более 300 тысяч человек в стране увеличится с нынешних 13 до 28, отмечалось на презентации.

«Из-за отсутствия генеральных планов некоторые города и посёлки расширяются только за счёт увеличения площади. Это приводит к росту затрат на инфраструктуру и уменьшению сельскохозяйственных земель. Поэтому есть необходимость в разработке закона и концепции по урбанизации», — говорится в сообщении.

Для создания более благоприятной бизнес-среды необходимо чётко определить правила государственно-частного партнёрства в таких областях, как дороги, питьевое водоснабжение, образование, медицина.

Обсуждалась также передача отдельных функций государства частному сектору, среди них — благоустройство территорий и управление свободными экономическими зонами.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул необходимость конкретных решений для повышения урожайности и снижения себестоимости в сельском хозяйстве и внедрения инноваций в сферу.

Для поддержания темпов экономического роста в стране необходимо стабильное энергоснабжение. В ближайшие годы потребность в энергии увеличится минимум в 1,5 раза, говорилось на презентации. В некоторых отраслях энергопотребление остаётся высоким, отметил президент.

Глава государства подчеркнул важность создания правовой базы и надёжных гарантий для инвесторов.

«В 2024 году нам следует завершить все процессы построения фундамента рыночной экономики и в 2025 году вывести национальную экономику на совершенно новый уровень качества», — сказал президент.

Поручено привлечь к процессу реформ все научно-исследовательские институты страны и подготовить большую «дорожную карту».