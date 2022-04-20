В Ташкенте планируется сократить число автомобильных стоянок и создать больше условий для развития общественного транспорта. Об этом 18 апреля на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил директор проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта Мурад Абидов.

По его словам, по мере увеличения потребности в перемещении во всех мегаполисах растёт число транспортных средств, а на центральных улицах не хватает парковок для автомобилей.

«Это нормально для больших городов. Мы определили приоритеты развития общественного транспорта для качественного обеспечения потребностей населения нашего города транспортными услугами. Ведётся работа по урегулированию бессистемных, беспорядочных парковок и, самое главное, по созданию возможности добираться общественным транспортом до мест, куда можно добраться на личном транспорте, за гарантированное время», — отметил он.

Мурад Абидов напомнил, что земля в Ташкенте — это ограниченный ресурс.

«Чьё-то транспортное средство стоит на одном месте с утра до ночи, оно занимает землю общего пользования жителями города. Поэтому, так как земля принадлежит большинству горожан, личный транспорт должен наносить меньший ущерб. Рассматривается вопрос превращения беспорядочных парковок в общественные пространства. Мы будем приводить в порядок действующие парковки», — сказал эксперт.

Мурад Абидов добавил, что теперь будет создано больше условий для использования общественного транспорта вместо личного.

«На центральных улицах города есть парковки, занимающие 1,5−2 полосы. Новая система регулирования придорожной парковки будет разработана и введена в качестве эксперимента на 10 центральных улицах Ташкента. Именно с помощью этой системы мы продвигаем использование общественного транспорта вместо личного транспорта. В Ташкенте нет земли [для увеличения числа парковок]… Самым неэффективным способом использования земли считается парковка автомобилей с утра до ночи. Возьмите из зарубежного опыта любую страну, вам придётся заплатить огромную сумму денег за то, чтобы с утра до ночи на земле стояла одна-единственная машина», — заявил представитель Минтранса.

Мурад Абидов отметил, что люди, занимающие на автомобилях пространство в 100 м, могут поместиться в один автобус.

«Следующий приоритет будет отдан велотранспорту. Если мы отдадим всю землю под парковки, мы не сможем создать велосипедные дорожки. Для эффективного использования земли мы будем сокращать число парковок, повышать привлекательность общественного транспорта», — сказал он.

В Ташкенте до 2025 года запланирована организация на 11 улицах отдельных полос для скоростного движения автобусов. Сейчас единственная выделенка размечена на ул. Фергана йули, но она заставлена машинами. Глава Управления транспорта Анвар Джураев сообщал, что полосу «заставят заработать», установив камеры. В 2023 году для выделенок намечен закуп 50 сочленённых электробусов.