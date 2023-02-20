Для строительства многоэтажных автомобильных парковок в Ташкенте создадут специальное государственное учреждение. Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева «О мерах по реформированию системы общественного транспорта» от 16 февраля.

Стоянки будут строиться за счёт средств государственного бюджета (перевыполненной доходной части республиканского и местного бюджетов в равной доле) или на основе государственно-частного партнёрства с прямым выделением земельных участков, а затем продаваться в качестве готового бизнеса субъектам предпринимательства с условием сохранения профиля автостоянки.

Документом поручено в течение месяца разработать проект постановления Кабинета министров, которым будет утверждён порядок строительства таких многоэтажных автостоянок.

Ожидается, что многоэтажные парковки будут выставляться на онлайн-аукцион со стартовой ценой в 10% от себестоимости объекта.

На первом этапе намечено построить минимум четыре такие парковки в местах скопления автотранспорта, говорится в документе.

Предыдущие планы

Напомним, хокимият Ташкента объявлял планы строительства в городе двух-, трёх- и шестиэтажные стоянок на месте бывших автомобильных гаражей весной 2017 года. Тогда были показаны предварительные проекты таких стоянок. Летом того года бывший хоким Рахмонбек Усманов одобрил строительство многоэтажных стоянок с комплексами торговли и бытовых услуг на первом этаже.

За год до этого — в марте 2016-го — сообщалось о планах построить многоуровневые стоянки возле аэропорта, Северного вокзала и в других локациях.

Эти планы в целом реализованы не были, а в некоторых местах, где намечалось построить многоуровневые стоянки, появились другие объекты, например, жилые комплексы.

Ранее в интервью «Газете.uz» директор проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта Мурад Абидов сообщал, что в столице планируется создавать условия для развития общественного транспорта, чтобы сократить количество парковок и необходимость пользования личными автомобилями. Вместо беспорядочных парковок могут быть созданы общественные пространства, говорил он.