Ташкент получит 1000 новых автобусов к 1 апреля, заявил на совещании в столице в среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Ранее глава государства сообщал, что поручил премьер-министру Абдулле Арипову приобрести это количество современных автобусов к 1 марта. Кроме того, планируется приобрести 1000 автобусов и для регионов страны.

В городе продолжат создавать выделенные полосы для общественного транспорта — они должны появиться на 25 улицах, отметил президент. В январе на совещании он говорил, что всего «выделенки» планируется создать на 73 улицах Ташкента.

До конца года на 233 перекрёстках будет внедрена система управления светофорами в зависимости от пассажиропотока.

На 20 улицах планируется внедрить платную придорожную парковку минимум на 10 тысяч машиномест (ранее сообщалось о 10 улицах).

Возле 6 станций метро в Чиланзарском, Юнусабадском и Яшнабадском районах на въездах в город должны быть созданы автопарковки, которые будут выставлены на аукцион в качестве «готового бизнеса».

Напомним, в этот день президент проехал по новому отрезку Куйлюкской надземной линии метро.