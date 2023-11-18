Устойчивое развитие Ташкента невозможно без генерального плана города. Необходимость в документе объясняется тем, что непредсказуемость застройки не позволяет решить транспортные проблемы города. Это отметили представители министерств внутренних дел и транспорта, а также урбанист Искандар Солиев в ходе обсуждения устойчивого развития городов в Законодательной палате Олий Мажлиса Узбекистана.

Мероприятие прошло в четверг, 16 ноября, передаёт корреспондент «Газеты.uz». Слушание состоялось в рамках месяца по достижению Целей устойчивого развития ООН под председательством Комитета по экологии и охране окружающей среды Закпалаты, а также Комитета по развитию региона Приаралья и экологии Сената.

Фото: Пресс-служба Законодательной палаты.



Ситуация на улицах Ташкента

Начальник Центра изучения проблем безопасности дорожного движения МВД Машраб Раззоков отметил, что число зарегистрированных автомобилей в Ташкенте в 2022 году составило более 730 тысяч. Причём темпы роста количества автотранспорта по сравнению с 2021 годом почти удвоились: если в 2021 году в столице было зарегистрировано 45 тысяч новых машин, то в 2022-м — уже 76 тысяч.

Кроме того, по разным данным, ежедневно из регионов в Ташкент приезжают от 160 до 300 тысяч единиц автотранспорта и более 1,5 миллиона человек.

Отсутствия рейсов и маршрутов пригородных поездов и самолётов, а также высокая стоимость билетов искусственно увеличивают количество машин, въезжающих в Ташкент, подчеркнул Машраб Раззоков.

Фото: Пресс-служба Законодательной палаты.



Он добавил, что люди выбирают автомобиль, поскольку им неудобно покупать билеты на самолёты, поезда и междугородние автобусы, добираться до вокзалов и аэропортов, ждать, когда заполнится автобус. Недоступность устойчивых междугородних видов транспорта делает такси наиболее привлекательным средством перемещения.

«По мнению 62% участников общественного опроса, основными причинами пробок в Ташкенте являются культура вождения, отсутствие выделенных полос для общественного транспорта, нарушения ПДД и неорганизованная парковка», — заявил Машраб Раззоков.

По данным Минэкологии, на долю автотранспорта в Ташкенте приходится более 90% выбросов в атмосферу. Столица стабильно входит в число городов с худшим качеством воздуха в мире.

Существенную нагрузку на улично-дорожную сеть Ташкента оказывают студенты, отметил Машраб Раззоков. В вузах столицы обучается порядка 360 тысяч человек. В утренний час пик 54% из них пользуются легковыми автомобилями и такси.





Кроме того, пробки возникают в связи с отсутствием регулирования грузового транспорта. В столице зарегистрировано 50 тысяч грузовиков. Ещё 7000 грузовых машин из регионов ежедневно въезжают в Ташкент.

По предварительным расчётам, мобильность трудоустроенных граждан и студентов составляет 6 миллионов поездок в день. При этом общественный транспорт способен обеспечить лишь четверть этого спроса.

Для снижения выбросов в атмосферу начальник Центра изучения проблем безопасности дорожного движения предложил ограничить движение старого автотранспорта, ввести налог на загрязнение воздуха, а также на владение двумя и более автомобилями, наладить стабильную работу выделенных полос для общественного транспорта, а также велодорожек и внедрить платную придорожную парковку.

Для предотвращения пробок Машраб Раззоков предложил сделать бесплатным общественный транспорт и пригородные электропоезда для госслужающих, несовершеннолетних и студентов, строить подземные и надземные пешеходные переходы, а также многоуровневые стоянки.

Урбанист Искандар Солиев возразил, что строительство путепроводов, сокращение количества светофоров для увеличения пропускной способности полос и замена наземных пешеходных переходов на подземные и надземные лишь усугубят проблему пробок. Недоступность городской среды для пешеходов и велосипедистов повышает спрос на личный автотранспорт. Бесплатным же общественный транспорт при текущем налогообложении быть не может, сказал эксперт.

«Газета.uz» выпустила десятки материалов о том, что для решения транспортных проблем расширять улицы, строить путепроводы, подземные и надземные пешеходные переходы неэффективно. Найти их можно по тегам в конце материала: «бдд», «город для людей» и «Ташкент мечты».

Платная парковка

Журналист «Газеты.uz» Сабина Бакаева отметила, что устойчивое развитие города невозможно без предсказуемо хорошей работы общественного транспорта.

Фото: Пресс-служба Законодательной палаты.



«Есть много критериев хорошей работы общественного транспорта, например, организация выделенных полос или отмена плана для водителей. Я общалась с водителями автобусных маршрутов, переведённых на брутто-контракты. Они говорят, что план им не отменили. В Министерстве транспорта мне сказали, что это связано с медленной работой Налогового комитета. Выделенные полосы у нас так и не заработали по ряду причин», — сказала она.

Журналист добавила, что Ташкент сделал большой шаг в сторону развития общественного транспорта, купив более 1000 автобусов большой и особо большой вместимости. Однако они всё ещё стоят в пробках, объезжают машины, паркующиеся на обочине, а добраться до автобусной остановки трудно «из-за отвратительной пешеходной среды и запаркованных тротуаров».

«Я считаю, что для счастья людям нужна дружелюбная городская среда: когда можешь спокойно доехать, куда нужно, — на велосипеде, автобусе, дойти пешком в кроссовках или на каблуках, доехать на своём автомобиле без нервов, когда можешь отпустить руку ребёнка на тротуаре, потому что уверен, что здесь он в безопасности и не погибнет под колёсами автомобиля. В этом плане Ташкент — город несчастливых и нервных людей, чувствующих себя в опасности на улице», — сказала журналист.





Сабина Бакаева обратила внимание, что в 2022 году президент подписал постановление о развитии общественного транспорта в столице. Одним из его пунктов была организация платной придорожной парковки на 10 пилотных улицах Ташкента. В декабре 2022 года хоким Ташкента принял решение об организации платной придорожной парковки на 10 пилотных улицах, был разыгран тендер, подписано соглашение о ГЧП. Однако парковка в центре столицы так и не стала платной.

«Я бы хотела сразу предостеречь, что ГЧП с правом организации платной парковки на долгий срок может быть ошибкой. Есть мнение, что если город через пять лет решит сузить проезжую часть или сделать улицу пешеходной, то реализовать это с учётом долгосрочного договора может быть трудно. Есть мнение, что платная парковка может мешать общественному транспорту. Разумеется, водители будут недовольны тем, что за парковку нужно платить, но это всё решаемые проблемы. Через шесть лет Ташкент должен войти в топ-50 комфортных городов мира. Прийти к этому результату без ошибок нельзя. Но если бесконечно взвешивать и бояться, то не будет развития».

Сабина Бакаева отметила, что тарифы на парковку и штраф за неуплату тарифа сначала могут быть низкими. Это объясняется тем, что нужно приучить законопослушных граждан, готовых соблюдать правила, платить за парковку.

Улица Ташкента захватили нелегальные парковщики, с которыми никто не борется.

«Сначала люди должны научиться соблюдать правила. Потом можно вводить штрафы. Потому что неправильно штрафовать тех, кто не хочет нарушать. Люди могут не знать, как парковаться, как платить. Научить их этому могут нелегальные парковщики. Когда в Москве 10 лет назад внедряли платную парковку, плата за час сначала составляла 80 рублей — на тот момент почти 3 доллара. Для нас это много, можно сначала сделать дешевле. Затем можно потихоньку вводить штрафы и инструменты принуждения — эвакуацию».

«Депутаты Законодательной палаты могут помочь решить эту проблемы, — заявила журналист. — Как мне сообщили в Министерстве транспорта, платную придорожную парковку не внедряют, поскольку в Кодексе об административной ответственности нет нормы о том, что за неуплату пользования платным парковочным местом предусмотрен штраф».

Сабина Бакаева добавила, что одновременно с внедрением платной придорожной парковки необходимо решать проблему с парковкой во дворах, поскольку водители, не желающие платить за парковку, поедут в жилую зону. Жители будут этим недовольны, среда в жилых кварталах станет опаснее.

«Поэтому махалли и управляющие компании могут запретить нерезидентам парковаться во дворах или ввести для них тариф. Вырученные деньги можно направлять на развитие дворов», — предложила журналист.

Платная парковка сразу же потянет за собой изменения в городской среде, продолжила Сабина Бакаева. Если где-то нельзя парковаться, то водители должны будут понимать, где именно: на тротуаре, на дублёрах, на въездах во дворы — всё это должно будет стать понятным и потребует изменения дизайна среды.

Среди других изменений, которые за собой потянет платная парковка, — создание грузового каркаса, временных зон разгрузки и погрузки для грузового транспорта, ограничение времени его нахождения в центре, считает Сабина Бакаева.

«Самое главное — люди начнут пересаживаться на общественный транспорт, потому что свободное парковочное место нужно будет ещё и найти, а затем ещё и заплатить за него. Водители в первое время могут считать, что платная парковка „нарушает“ их права. Но зато это обеспечит конституционное право человека на жизнь, которое оказывается под угрозой, стоит только нам выйти на улицу», — сказала журналист.

Она попросила депутатов, наконец, внести поправки в Кодекс об административной ответственности, чтобы дать ход внедрению платной придорожной парковки и дальнейшему развитию общественного транспорта.

Озеленение городов

Национальный координатор Программы малых грантов Глобального экологического фонда Алексей Волков рассказал о проекте ПМГ ГЭФ, в рамках которого энтузиасты обучают детей выращивать деревья из семян. Это является частью уроков биологии.

Фото: Пресс-служба Законодательной палаты.



Проект реализуется в 10 государственных школах Яккасарайского района Ташкента. Весной ожидается посадка саженцев на прилегающих к школам территориях. По итогам проекта кураторы создадут пособие, которое смогут использовать все школы страны.

Алексей Волков подчеркнул, что ценность каждого дерева можно посчитать в денежном эквиваленте. Деревья очищают воздух, который, если их нет, фильтруют наши лёгкие. Таким образом, стоимость зелёного покрова рассчитывается из расходов государства на поддержку системы здравоохранения, экономических потерь, которые оно несёт, если трудоспособный гражданин рано уходит из жизни из-за последствий плохой экологии.

По словам Алексея Волкова, недостаток государственных программ, направленных на развитие городской среды, в том, что не проводится анализ их экономического и социального влияния. Он предложил парламенту принять закон о необходимости приведения социально экономического и экологического обоснования любых проектов.

«Газета.uz» готовит подробный материал о проекте ПМГ ГЭФ, связанном с озеленением городов руками учащихся.

Председатели встречи — депутат Экологической партии, глава Комитета Законодательной палаты по вопросам экологии и охраны окружающей среды Хайрилло Гаппаров и заместитель председателя Комитета Сената по вопросам развития региона Приаралья и экологии Батир Матмуратов сообщили, что изучат предложения докладчиков и примут меры для достижения Целей устойчивого развития.