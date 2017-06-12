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Снос гаражей на массиве Ц1 в Ташкенте.

Фото: «Газета.uz»

Хоким Ташкента подписал решение о строительстве многоэтажных парковок

Решением хокима Ташкента одобрено строительство в столице многоэтажных автомобильных стоянок.

Сегодня, 16:26   Экономика  

Решением хокима Ташкента Рахмонбека Усманова от 1 июня (PDF) одобрено строительство в городе многоэтажных автомобильных стоянок с комплексами торговли и бытовых услуг на первом этаже.

Впервые о планах строительства многоэтажных парковок на месте «строений для хранения автомобилей, не отвечающих требованиям градостроительных правил и санитарных норм», было заявлено в середине апреля. Тогда же были продемонстрированы предварительные проекты двух-, трех- и шестиэтажных стоянок для хранения автомобилей.

В решении хокима необходимость строительства многоэтажных стоянок обосновывается тем, что за два года число автомототранспортных средств в столице Узбекистана выросло на 20% (на 1 марта их насчитывалось свыше 420,1 тысячи), а нехватка мест для парковки машин возле торговых центров и банкетных залов приводит к появлению заторов на улицах.

Документом предусмотрено создание специальных рабочих групп во главе с хокимами районов, которые займутся изучением мест хранения автомобилей, не соответствующих требованиям, вопросами их сноса, привлечения предпринимателей к строительству новых стоянок, а также разъяснительной работой среди населения.

Рабочим группам также поручено до конца 2017 года предпринять меры по строительству стоянок возле супер- и гипермаркетов, а также банкетных залов. При этом владельцам объектов, возле которых нет условий для организации парковок, будет рекомендовано пересмотреть вид деятельности.

Текст: «Газета.uz»      2 327

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