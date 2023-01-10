Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев своим решением от 29 декабря одобрил создание первых придорожных платных автоматизированных парковочных мест на 10 улицах столицы.

«Газета.uz» в ноябре публиковала схемы размещения планируемых парковок на улицах Глинки, Братислава, Мирабадской, Авлиё ота, Тараса Шевченко, Саида Барака, Моштабиб, Фидокор, Садыка Азимова и Якуба Коласа.

Сообщалось, что общее количество машиномест составит 2251, будет установлено 57 паркоматов и закуплено 2 эвакуатора и 2 автомобиля с электронной системой контроля правил парковки и нарушений ПДД (паркон). В дальнейшем охват системой платной парковки будет расширяться. 5% парковочных мест планируется выделить для водителей с инвалидностью, стоянка для них в этих местах будет бесплатной.

В решении, подписанном хокимом, места для создания парковок на 10 центральных улицах на основе договора государственно-частного партнёрства поручено выделить компании Kasy Park. В рамках соглашения частный партнёр не имеет права строить здесь капитальные малоэтажные здания и вспомогательные сооружения, за исключением паркоматов и зарядных устройство для электромобилей.

Земли выделяются в аренду на срок действия соглашения ГЧП — 10 лет.

В течение трёх месяцев поручено интегрировать электронную платформу паркоматов с автоматизированными комплексами «Административная практика» СБДД МВД Узбекистана и «Цифровой Ташкент» столичного хокимията.

Агентство по развитию ГЧП при Министерстве финансов зарегистрировало договор о государственно-частном партнёрстве 22 августа между Управлением транспорта Ташкента и компанией Kasy Park. Стоимость сделки составляет 891 млн сумов.





Согласно данным ЕГРПО, Kasy Park зарегистрирована 7 марта 2018 года в Ташкенте. Основной вид деятельности — оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставной фонд составляет 10 млн сумов.

Учредителями указаны компания Oldfolk и Миродил Нигматжан угли Фазилов, руководителем — Сарвар Султонходжаев.

Миродил Фазилов владеет долями в компаниях Oazis Lux Investments (50%, гостиница Oazis), Royal Central Development (100%, специализирующейся на строительстве жилых зданий), SD Big-Garden (25%, строительство жилых зданий), Benchmark Distribution (100%, розничная торговля безалкогольными напитками и пивом), Paper World (100%, оптовая торговля прочими промежуточными продуктами), Premium Paper (50%, аренда и управление нежилыми помещениями). В июне 2021 года был сооучредителем в компании Metro Plaza, которая за 78 млрд сумов купила здание комплекса по производству газет в центре Ташкента. Сейчас его доля перешла семье предпринимателей Мамасаидовых.

Второй учредитель Kasy Park — компания Oldfolk — зарегистрирована 4 августа 2022 года с уставным фондом 1 млн сумов. Её учредителями являются Сарвар Султонходжаев, Акмал Юсупов, Комронбек Амирсаидов и Саидазим Касимов (владеют по 25%).

Ранее «Газета.uz» публиковала интервью директора проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента при Министерстве транспорта Узбекистана Мурада Абидова о том, как будет внедряться система платной парковки. Мы также публиковали мнения экспертов о вводе платных парковок. Они отмечали, что решать проблему надо комплексно. Чтобы люди отказались от автомобилей, нужен нормальный общественный транспорт. Нужно, чтобы машины не заезжали во дворы. Наконец, нужно грамотное общение с жителями, отмечали специалисты.