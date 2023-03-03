Журналисты, блогеры, депутаты и общественные активисты выступили с открытым обращением к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

В заявлении отмечается, что с приходом к власти Шавката Мирзиёева в 2016 году, «в Узбекистане начались большие перемены», «стали появляться свобода слова, свобода мысли, которых наш народ ждал давно и с нетерпением», а за последние годы «сформировалась заметная атмосфера свобода прессы».

«В то же время нас, журналистов и представителей общественности, беспокоит всё ещё сохраняемая скрытая, но сильная цензура. Редакции, журналисты, блогеры, люди, высказывающие какое-либо мнение в обществе, по-прежнему сталкиваются с серьёзными препятствиями, давлением и запугиванием», — говорится в обращении.

Авторы заявления утверждают, что «пресса не может поднимать темы, которые хочет».

«Журналисты не могут показать ситуацию в том тоне, в котором хотят. Государственное учреждение, отвечающее за информационный контроль, продолжает оказывать давление на редакции и блогеров, чтобы они изменили тон, форму, характер информации или вообще не публиковали данную информацию», — отмечают они.

Журналисты, блогеры и активисты подчёркивают, что «не заинтересованы в том, чтобы через свободу слова и мысли нарушить общественно-политическую ситуацию в Узбекистане».

«Мы считаем безопасность основой свободы слова и самовыражения. Но мы считаем безопасность, предоставляемую без свободы слова и мысли, неполной, слабой и временной безопасностью», — говорится в обращении.

Авторы заявления просят президента «сильнее защищать свободу слова и мысли в Узбекистане, обеспечить полноценное функционирование в этом отношении Конституции и действующих норм законов, способствовать прекращению давления отдельных государственных структур на журналистов, прессу, блогеров».





«Мы хотим видеть Узбекистан сильным, конкурентоспособным, авторитетным на международной арене государством. Для этого свобода прессы и слова должна неуклонно усиливаться. Однако считаем то, что пресса Узбекистана остаётся под невидимым, но серьёзным контролем, печальной и опасной для будущего ситуацией», — говорится в обращении.

«Уважаемый президент, просим вас оказать историческую помощь в обеспечении подлинной независимости прессы в Узбекистане», — призвали авторы обращения.

Среди подписавшихся — депутаты Шохрух Алибеков и Бобур Расулев, журналисты Карим Бахриев, Хамза Жумаев, Илёс Сафаров, Анора Содикова, Абдурахмон Ташанов и другие, политологи Камолиддин Раббимов и Гульсара Шерматова, директор негосударственного института «Демократии и прав человека» Сайёра Ходжаева, общественные активисты — филолог, Эльдар Асанов, Умида Хакназар, Азиза Умарова, Муаззам Ибрагимова, Обиджон Латипов, блогеры — юрист Зафарбек Солижонов, Фаррух Самаркандий, Сардор Салим, Худойберди Раззоков, Зафар Мардонов и другие.