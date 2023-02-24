Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе посещения новой школы №71 в Каршинском районе Кашкадарьинской области выразил поддержку СМИ, сообщает его пресс-секретарь Шерзод Асадов.

«Мы не слышали справедливый голос народа из-за того, что были закрытой страной и не поддерживали средства массовой информации. Не слышали. Нравится дыхание свободы? Мне нравится. Да, мне немного сложно так работать, но мне говорят „закройте“. Я не закрою. Чтобы как раньше прокурор и СГБ были проверяющими? Мы достигли своих целей?» — задался вопросом президент.

Глава государства отметил, что необходимо «дружить» со СМИ.

«Пусть говорят, но говорят справедливо. Пусть критикуют, но критикуют правильно. Если от них будет польза селу, школе, образованию, то будет ещё лучше. Я каждый день читаю, в том числе интернет. По мере возможности выделяю на это 2 часа, беру в руки карандаш и отмечаю себе. Из 10 мнений 9 оказываются правильными. Это правильное направление? Правильное», — сказал он.

В феврале 2021 года Шавкат Мирзиёев во время общения с журналистами заявил, чтобы они «не прекращали справедливо доносить достижения и недостатки». «Не бойтесь. За вами стоит президент», — говорил он.

Президент также предлагал наказывать чиновников за цензуру, давление и вмешательство в работу СМИ.

За воспрепятствование законной деятельности журналистов предлагалось ввести административную ответственность ещё в августе 2019 года, но эта норма в итоге не была принята. Бывший депутат Расул Кушербаев отмечал, что против этого выступали силовые ведомства.

В феврале 2021 года в Уголовный кодекс было предложено включить ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналиста, то есть использование своего служебного положения путём применения насилия или угрозы применения насилия в отношении журналиста или его близких родственников с целью заставить его или ее распространять или не распространять какую-либо информацию. Но эта норма также не была принята.