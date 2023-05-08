Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая на встрече с главами палат Олий Мажлиса, партий, органов судебной и исполнительной власти, посвящённой итогам референдума 30 апреля, высказался о гарантиях свободы деятельности журналистов.

Он назвал СМИ и журналистов «наиболее влиятельной силой, доводящей голос и мнение народа до широкой общественности и государственных органов».

«Для последовательного продолжения политики открытости в нашем обществе гарантируется свобода деятельности СМИ, права на получение, использование и распространение информации. Вместе с тем свобода слова также означает ответственность. То есть мы не должны забывать, что достоверность и беспристрастность — главные критерии в информационном пространстве», — сказал глава государства.

Шавкат Мирзиёев также подчеркнул, что особое внимание должно быть уделено развитию институтов гражданского общества путём повышения роли негосударственных организаций и гарантирования их прав.

Отметим, что в последнем рейтинге свободы прессы от «Репортёров без границ» Узбекистан занял 137-е место, потеряв по итогам 2022 года четыре позиции. Ситуация со свободой СМИ в стране, согласно организации, остаётся «сложной». В докладе организации говорится, что в стране действуют «репрессивные» законы о СМИ и распространены «слежка, цензура и самоцензура».

В начале марта журналисты и общественные активисты обратились к президенту Узбекистана с заявлением о «скрытой, но жёсткой цензуре». Союз журналистов Узбекистана, комментируя это обращение журналистов, отметил, что «не наблюдал давления на редакции и независимых журналистов, блогеров». Напротив, Союз журналистов заявил о случаях злоупотребления свободой слова.