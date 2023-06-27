Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев направил журналистам поздравление с Днём работников печати и средств массовой информации.

В нем отмечается, что это праздник не только тех, кто посвятил жизнь этой профессии, но и миллионов читателей, слушателей, зрителей, «всего общества, пользующегося плодами вашего нелёгкого творческого труда».

«Сегодня очень важное значение имеют слова джадидов-просветителей, заложивших основы нашей национальной печати, о том, что печать должна служить развитию нации и страны, быть выразителем мнений, светилом, озаряющим умы и сердца людей, зеркалом совести каждого человека», — отмечается в поздравлении.

«Мы считаем обеспечение свободы слова и печати, права на получение и распространение информации важной и неотъемлемой частью нашей стратегии развития […] В обновлённой Конституции страны соответствующие положения были ещё больше усилены, что говорит о последовательности наших действий в этом направлении», — говорится в послании.

Сейчас в Узбекистане 2140 средств массовой информации, что на 626 больше, чем в 2016 году. Среди них 65% — негосударственные СМИ, количество интернет-изданий достигло 745.

В поздравлении подчёркивается, что «сегодня в разных уголках мира происходят события, вызывающие у всех обеспокоенность, поэтому нас не может не волновать нарастание вызовов в глобальных информационных процессах. К сожалению, приходится констатировать, что в некоторых регионах мира СМИ в угоду тем или иным политическим силам служат разжиганию информационных войн, вводят в заблуждение общественное мнение, искажают факты и подменяют понятия».

«В нынешней сложной ситуации, когда превосходство в информационном пространстве имеет во многом решающее значение, мы видим в вас настоящих профессионалов, твёрдо следующих основным принципам демократической прессы — объективности, достоверности информации, преданности национальным интересам, таких людей, которые своими знаниями и потенциалом, острым пером и правдивым словом помогают общественности понимать суть происходящих социальных процессов, быть защищёнными от негативного воздействия дезинформации», — говорится в послании.

«В устранении недостатков и проблем в жизни общества, борьбе с такими пороками, как бюрократия и коррупция, мы опираемся прежде всего на вас, уважаемые журналисты и блогеры, и особенно на нашу талантливую молодёжь, входящую в национальное медиапространство с новыми идеями и инициативами», — подчёркивается в праздничном обращении президента.

В нем также отмечается: «Мы поставили перед собой задачу создать новую журналистику Нового Узбекистана, и сама жизнь требует от нас всестороннего изучения не только сложившихся в сфере национальных традиций, но и опыта развитых стран, укрепления сотрудничества с ведущими зарубежными вузами в области СМИ, авторитетными международными организациями и медиакомпаниями».

«Последовательное развитие средств массовой информации и впредь будет находиться в центре нашего внимания. Уверен, что большое практическое значение в определении и реализации стоящих перед нами задач в данной области будет иметь Национальный доклад, подготовкой которого в настоящее время занимается Союз журналистов Узбекистана», — говорится в послании.

В поздравлении президента подчёркивается, что государство и общество готовы оказать необходимую поддержку в улучшении условий труда и жизни работников СМИ, стимулировании их нелёгкой и ответственной деятельности, укреплении материально-технического и кадрового потенциала сферы.

«Поздравляя вас с большим профессиональным праздником, а также приближающимся светлым праздником Курбан хайит, желаю всем вам крепкого здоровья, новых творческих успехов, счастья и благополучия вашим семьям», — говорится в заключении поздравления.