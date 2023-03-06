Союз журналистов Узбекистана прокомментировал обращение группы журналистов и представителей общественности к президенту Шавкату Мирзиёеву касательно «скрытой, но жёсткой цензуры» в Узбекистане.

В заявлении, которое мы публиковали ранее, говорилось, что с приходом к власти Шавката Мирзиёева в 2016 году, «в Узбекистане начались большие перемены», «стали появляться свобода слова, свобода мысли, которых наш народ ждал давно и с нетерпением», а за последние годы «сформировалась заметная атмосфера свобода прессы».

«В то же время нас, журналистов и представителей общественности, беспокоит всё ещё сохраняемая скрытая, но сильная цензура. Редакции, журналисты, блогеры, люди, высказывающие какое-либо мнение в обществе, по-прежнему сталкиваются с серьёзными препятствиями, давлением и запугиванием», — отмечалось в обращении.

В союзе отметили, что, возможно, не стали бы комментировать это обращение, если бы оно было озвучено 7−8 лет назад.

«Потому что сегодня в нашей стране политика открытости, свободы слова и печати является приоритетной. За последнее время мы не наблюдали давления на редакции и независимых журналистов, блогеров, случаев, когда от них требовали изменить содержание какой-либо информации или не публиковать ее», — заявили в Союзе журналистов.

По данным организации, «непоколебимость президента Шавката Мирзиёева в обеспечении свободы слова, политика открытости, реформы в этой сфере приобрели необратимый характер, а предпринятые шаги по совершенствованию законодательства в этой сфере открыли широкие возможности в сфере прессы».

«В частности, открыт ряд закрытых на протяжении многих лет интернет-изданий, сформирована среда для свободной работы СМИ, и мы все являемся свидетелями ликвидации различных „чёрных списков“. Никто, ни одна государственная организация не говорит представителям СМИ: не пиши это, пиши то. Наши журналисты и блогеры смело поднимают актуальные вопросы», — отметили в Союзе журналистов.

Только за январь 2023 года в прессе и интернете было опубликовано более 1300 критических материалов, касающихся деятельности органов государственной власти и местного самоуправления, что «является подтверждением нашего вышеизложенного мнения», подчеркнули в организации.

«Но, к сожалению, имеют место случаи злоупотребления свободой слова некоторыми журналистами и блогерами, использования священной трибуны прессы в корыстных, фальшивых или других злонамеренных целях. Тот факт, что против них принимаются правовые меры, необъективно трактуется некоторыми журналистами и блогерами», — заявили в союзе.

Организация подчеркнула, что «негативные случаи, такие как несоблюдение журналистами Узбекистана кодекса профессиональной этики, принципов беспристрастности и правдивости, не могут быть оправданы».

«Однако призывать их к порядку, призывать действовать по закону — это не считается покушением на свободу слова, давлением или цензурой! Глава нашей страны, постоянно поддерживающий представителей СМИ, подчеркнул, что „всех журналистов, которые считают правду и справедливость своей верой, я считаю активными участниками реформ, и они всегда будут под защитой президента“», — говорится в сообщении.

Кроме того, в союзе считают, что «продолжается масштабная работа, направленная на усиление обеспечения прессы и свободы слова в нашей стране, обеспечение законности в этом отношении, поддержку журналистов и блогеров во всех аспектах». В частности, поправки в Конституцию предусматривают, что воспрепятствование или вмешательство в деятельность СМИ является основанием для ответственности в соответствии с законом, и разработка Информационного кодекса «является ещё одним ярким тому примером».

«Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что тот факт, что группа журналистов и блогеров направила обращение главе нашей страны, является доказательством того, что в нашей стране — свобода слова», — пояснили в организации.

Напомним, за воспрепятствование законной деятельности журналистов предлагалось ввести административную ответственность ещё в августе 2019 года, но эта норма не была принята. Бывший депутат Расул Кушербаев отмечал, что против этого выступали силовые ведомства.

В феврале 2021 года в Уголовный кодекс вновь было предложено включить ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналиста. Под этим подразумевалось использование служебного положения для применения насилия или угрозы применения насилия в отношении журналиста или его близких родственников с целью заставить его или ее распространять или не распространять какую-либо информацию. Эта норма также не была принята.