«Украина испокон веков была российской территорией». «Я не согласен с тем, что делает Украина». «Мы тоже подчиняемся России». «Там же люди погибали, из-за этого всё началось». «В Украине никто не атакует мирных граждан». «Зеленский прикрывается народом». «То, что произошло в Буче, было постановкой».
Результаты уличного опроса, проведённого узбекской службой BBC, наверное, ожидаемы. В силу разных причин — незнание иностранных языков, нежелание искать альтернативные источники информации (которые при желании доступны и на русском, и на узбекском), проблемы с навыками критического мышления — для многих узбекистанцев основным, а возможно и единственным источником информации о происходящих в мире событиях, в том числе о вторжении России в Украину — или, как называют в России, «спецоперации по денацификации и демилитаризации» — являются российские государственные телеканалы.
А те в лучших традициях ставшего мемом сюжета про «распятого мальчика» нас пытаются убедить, что Украина использует манекены, предназначенные для съёмки российского сериала, в качестве трупов, минирует хранилища ликвидированного еще 10 лет назад завода, планирует использовать перелётных птиц для распространения заразы и даже разрабатывает «генетическое оружие, поражающее славян» (забывая при этом, что украинцы такие же славяне, как и русские). Они также предлагают «не ограничивать спецоперацию по денацификации и демилитаризации одной Украиной» и подвергают критике СМИ и блогеров Узбекистана.
Как же так получилось, что на умы сограждан влияет не Национальная телерадиокомпания (НТРК) с десятками каналов и бюджетом более чем в 500 млрд сумов, а телеканалы иностранного государства? Почему главный информационный канал страны, созданный в целях «доведения до населения объективной и достоверной информации, насыщения медиапространства республики качественным информационно-аналитическим продуктом, обеспечивающим оперативное освещение значимых событий в сфере политики, безопасности, экономики, культуры, науки и спорта, происходящих в стране и за рубежом», уступает российским федеральным каналам в популярности, а зрители считают, что отечественному телевидению не хватает репортажей о реальных проблемах на местах и общественно-политических телепередач?
Попробуем проанализировать выпуск главной информационно-аналитической программы узбекистанского ТВ «Тахлилнома» от 10 апреля. Почти двухчасовой выпуск начинается с новости об открытии новых месторождений в Навоийской области. Ведущий не забывает подчеркнуть, что это «результаты реформ в ранее забытой геологической отрасли, проводимых президентом». Далее хронология событий уходящей недели: звонки президентам соседних стран, презентации проектов и осмотры объектов, селекторные совещания.
Затем идут сюжеты про главные, по версии НТРК, события уходящей недели. К примеру, сюжет про визит президента в строящийся Центр исламской цивилизации начинается с исторического «экскурса» про великих предков. Вообще, кажется, «художественно-пафосный» стиль, не совсем подходящий для информации и аналитики, в почёте у журналистов нашего государственного СМИ.
В главной передаче недели не хватило эфирного времени на не менее важные события. Анализ событий в Украине, разъяснение позиции Узбекистана в голосовании за приостановление членства России в Совете ООН по правам человека, причины политического кризиса в Пакистане, комментарии по делу фермеров, которых заставляют менять кластер — все они остались за бортом.
Анализ телепрограммы главного канала НТРК — «Узбекистан» — за неделю показывает, что в эфирной сетке нет ни одной передачи, которая попыталась бы донести до узбекистанцев, что всё-таки творится в мире, помочь нам понять, где факты, а где — фейки, разъяснить позицию Узбекистана по тем или иным острым вопросам.
Отсутствие это «с лихвой» компенсируется практически круглосуточным «информационным каналом» на Первом, политическими ток-шоу и Соловьевым на «России 1», «открытыми эфирами» на «Звезде», ну и конечно, круглосуточной «Россия 24». Многие из этих каналов запрещены в странах Евросоюза из-за нарушения законов о СМИ и принципов беспристрастной журналистики.
На мой взгляд, стоит воспринимать опрос узбекской службы BBC как сигнал нашим журналистам. Сигнал о том, что надо что-то менять как в контенте, так и в подаче информации. Что обществу нужна качественная информация и качественная аналитика, чтобы оно не мыслило категориями какого-то ни было иностранного государства, а имело независимое мнение. И что пол-триллиона сумов из карманов налогоплательщиков необходимо тратить так, чтобы соотечественники в первую очередь обращались за информацией к ним.
Стерильность хороша для больниц и операционных, но не к месту в канале, позиционирующемся как «главный инфоканал» суверенной страны.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Zafar Karimov
Отличная статья! Полностью согласен с автором.
Samir Rakhim
Все правильно сказал. Наши все каналы развлекательные, научные, общественные скучные. И все под копирку. Чтоб канал развивался нужна действительно свобода слова выбора и демократия креатив Пока этого нет, и вряд-ли будет, то будем смотреть кабельное, параболическое ТВ или интернет.
Амир ррр
Все верно!
Нигора
Правильное изложение темы
Aziz Alimbaev
Такая картина будет продолжаться до тех пор пока и в СМИ и во всех других отраслях будут боятся высказывать свое мнение, отстаивать свою точку зрения, бояться потерять свое рабочее место, что означает в принципе не уважение к самому себе. К сожалению, у нас это во всех отраслях. Кто из СМИ или парламентских комитетов провел свое независимое расследование Сардобы…? Все боятся за себя. Посадили козлов отпущения. Вообщем на эту тему можно приводить примеры и задавать вопросы бесконечно. Будем жить и надеяться на лучшее, беречь мирную жизнь
Рахимджан Нуров
Люди смотрят то, что они хотят смотреть. Наши каналы никак не могут тягаться по тому контенту которое они могут предложить зрителю, поэтому его и не смотрят особо. Не надо людям запрещать смотреть то что они хотят. А люди сами сделают выводы.
У нас можно на кабельном спокойной смотреть евроньюс и кто хочет смотрит что были разные точки зрения, а не только одна. которую нам хотят приподнести. Не надо запрещать как делают это в европе под предлогом “нарушения законов о СМИ и принципов беспристрастной журналистики.“. Хотя что они понимают под принципом закон о СМИ и беспрнинпиности — одному богу известно. Двойные стандарты рулят!
Эркин Давлетов
Пока не поздно, запретите соловьиный помет и подобных циркачей! Зачем нам вообще российская пропаганда? У многих башку уже снесло изза нее
Валерий Халимов
Вывод какой? Наше государство ещё не определилось со своей конкретной позицией. Правда у всех своя. Отсюда и нежелание давать глубокие комментарии для СМИ. Хорошим будешь для одних то плохим для других. И те и другие могут подкинуть “свинью“. Только здесь надо выбирать какая свинья хуже.
スルタン
В точку!
Добрый комментатор
Демократия должна быть демократичной. “Многие из этих каналов запрещены в странах Евросоюза“ — там, где одного заставляют замолчать — это уже не демократия. Блокируют, значит боятся, что люди узнают другую сторону правды. “надо что-то менять как в контенте, так и в подаче информации“ — да, давайте тоже блокировать все, что не нравится Комилу Джалилову.
Albert Sharafutdinov
Много раз уже писал, что никто другой как руководство современной России не гадит своему (и моему со многими Вами) родному языку, превращая великий и могучий в отстойник лжи, брехни и обмана. Теперь уже все, что несут с экрана пронизано ложью. Уже не отдохнешь ни на Давай поженимся или Урганте, Модном приговоре или Познере. Там ведется круглосуточная и оголтелая война. Стыдливо и озираясь переименованная в спецоперацию, ставшую героиней многочисленных мемов в исполнении многочисленных стариков, один из которых внук наркома молотова, подпевавшего когда то сталину, сдавшего чекистам собственную жену, бабушку сегодняшнего пропагандиста, лишь бы не навлечь на собственную голову никаких проблем.
Русский язык стал мерзок и невоспринимаем, ибо многие СМИ просто вынуждены молчать или говорить то, “что надо“ и именно в позволительном формате. Оставляемые в метро Москвы книги Ремарка или Хемингуэя о войне рассматриваются как провокация. Открываемый до недавнего времени Яндекс (который сейчас вообще незачем открывать) давал “новости из Узбекистана“ из.. газеты оккупированной Украины со странным для украинского города.. Армянск. То есть город Армянск публикует новости про Узбекистан в Яндексе. Как это? Что может быть абсурднее? А абсурдно все что связано с великим и могучим, который и используется для окончательного оболванивания и так недалекого народа, что очень бы не хотелось, чтобы распространялось еще и здесь.
Конечно же нужно закручивать гайки с пропагандой загнанных в угол собственной глупостью безумцев. То что они пропагандируют безумно. Это война и она ужасна и отвратительно
Тим Русланов
Комил Джалилов — умничка.
Кстати, насколько я знаю, в Узбекистане нет ни одного русскоязычного канала, верно? Если продолжать делать вид, что в Узбекистане нет русскоязычного населения, смотрящего ТВ, то не стоит удивляться, что они пойдут смотреть российские каналы и попадать под влияние России.
Почему бы не сделать хотя бы 1 канал на русском языке? Покупать лицензии на фильмы, дублированные на русский язык и заполнять ими эфир? Показывать новости на русском (учитывая критику автора о качестве и контенте этих новостей)?
Насильно зрителя не заставишь жить только тем, что вещает гос ТВ. Если нет нормального освещения событий, то люди пойдут в телеграм каналы, которые пачками закупаются небезизвестными троллями и на рос гос ТВ, комментарии о котором, думаю, излишни.