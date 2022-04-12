«Украина испокон веков была российской территорией». «Я не согласен с тем, что делает Украина». «Мы тоже подчиняемся России». «Там же люди погибали, из-за этого всё началось». «В Украине никто не атакует мирных граждан». «Зеленский прикрывается народом». «То, что произошло в Буче, было постановкой».

Результаты уличного опроса, проведённого узбекской службой BBC, наверное, ожидаемы. В силу разных причин — незнание иностранных языков, нежелание искать альтернативные источники информации (которые при желании доступны и на русском, и на узбекском), проблемы с навыками критического мышления — для многих узбекистанцев основным, а возможно и единственным источником информации о происходящих в мире событиях, в том числе о вторжении России в Украину — или, как называют в России, «спецоперации по денацификации и демилитаризации» — являются российские государственные телеканалы.

А те в лучших традициях ставшего мемом сюжета про «распятого мальчика» нас пытаются убедить, что Украина использует манекены, предназначенные для съёмки российского сериала, в качестве трупов, минирует хранилища ликвидированного еще 10 лет назад завода, планирует использовать перелётных птиц для распространения заразы и даже разрабатывает «генетическое оружие, поражающее славян» (забывая при этом, что украинцы такие же славяне, как и русские). Они также предлагают «не ограничивать спецоперацию по денацификации и демилитаризации одной Украиной» и подвергают критике СМИ и блогеров Узбекистана.

Как же так получилось, что на умы сограждан влияет не Национальная телерадиокомпания (НТРК) с десятками каналов и бюджетом более чем в 500 млрд сумов, а телеканалы иностранного государства? Почему главный информационный канал страны, созданный в целях «доведения до населения объективной и достоверной информации, насыщения медиапространства республики качественным информационно-аналитическим продуктом, обеспечивающим оперативное освещение значимых событий в сфере политики, безопасности, экономики, культуры, науки и спорта, происходящих в стране и за рубежом», уступает российским федеральным каналам в популярности, а зрители считают, что отечественному телевидению не хватает репортажей о реальных проблемах на местах и общественно-политических телепередач?

Попробуем проанализировать выпуск главной информационно-аналитической программы узбекистанского ТВ «Тахлилнома» от 10 апреля. Почти двухчасовой выпуск начинается с новости об открытии новых месторождений в Навоийской области. Ведущий не забывает подчеркнуть, что это «результаты реформ в ранее забытой геологической отрасли, проводимых президентом». Далее хронология событий уходящей недели: звонки президентам соседних стран, презентации проектов и осмотры объектов, селекторные совещания.

Затем идут сюжеты про главные, по версии НТРК, события уходящей недели. К примеру, сюжет про визит президента в строящийся Центр исламской цивилизации начинается с исторического «экскурса» про великих предков. Вообще, кажется, «художественно-пафосный» стиль, не совсем подходящий для информации и аналитики, в почёте у журналистов нашего государственного СМИ.

В главной передаче недели не хватило эфирного времени на не менее важные события. Анализ событий в Украине, разъяснение позиции Узбекистана в голосовании за приостановление членства России в Совете ООН по правам человека, причины политического кризиса в Пакистане, комментарии по делу фермеров, которых заставляют менять кластер — все они остались за бортом.

Анализ телепрограммы главного канала НТРК — «Узбекистан» — за неделю показывает, что в эфирной сетке нет ни одной передачи, которая попыталась бы донести до узбекистанцев, что всё-таки творится в мире, помочь нам понять, где факты, а где — фейки, разъяснить позицию Узбекистана по тем или иным острым вопросам.

Отсутствие это «с лихвой» компенсируется практически круглосуточным «информационным каналом» на Первом, политическими ток-шоу и Соловьевым на «России 1», «открытыми эфирами» на «Звезде», ну и конечно, круглосуточной «Россия 24». Многие из этих каналов запрещены в странах Евросоюза из-за нарушения законов о СМИ и принципов беспристрастной журналистики.

На мой взгляд, стоит воспринимать опрос узбекской службы BBC как сигнал нашим журналистам. Сигнал о том, что надо что-то менять как в контенте, так и в подаче информации. Что обществу нужна качественная информация и качественная аналитика, чтобы оно не мыслило категориями какого-то ни было иностранного государства, а имело независимое мнение. И что пол-триллиона сумов из карманов налогоплательщиков необходимо тратить так, чтобы соотечественники в первую очередь обращались за информацией к ним.

Стерильность хороша для больниц и операционных, но не к месту в канале, позиционирующемся как «главный инфоканал» суверенной страны.

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